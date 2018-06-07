上合組織峰會即將登場 陸擬加大反恐力度

（中央社北京7日綜合外電報導）上海合作組織峰會本週末將在青島舉行，中國將在這場峰會，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等部分最親密的盟友設法加強打擊極端主義的力度。
路透社報導，以中國和俄國為首的上海合作組織（SCO）成立於2001年，目的為打擊激進伊斯蘭主義，以及維護自己國家和中亞各地的安全。
上合組織去年新增印度和巴基斯坦兩個成員，伊朗則一直表示想要加入。伊朗目前只是觀察國，還不是正式成員。
中國大陸官媒新華社本週表示：「極端團體伊斯蘭國（IS）在敘利亞和伊拉克遭擊潰後，上合組織面臨的的迫切任務之一就是繼續對抗伊斯蘭國好戰分子，這些好戰分子陸續返回他們的母國，有些國家甚至是上合組織的成員或觀察國。」
新華社報導，成員國在2013和2017年之間摧毀武裝好戰分子500多個訓練基地，並逮捕約2000名「國際恐怖組織」成員。
上合組織峰會將在9日和10日於中國東北港口城市青島舉辦，緊接著北韓領導人金正恩和美國總統川普12日將於新加坡舉行歷史性峰會。
克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）本週告訴記者，蒲亭和中國國家主席習近平明天會先在北京會面，將會討論朝鮮半島議題，但沒有透露進一步細節。
習近平可能會首次頒授中國的友誼勛章給蒲亭，彰顯中國與俄國親密的關係。
伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）出席上合組織峰會，也提供中國和俄國重申對伊朗核協議承諾的機會。川普上個月宣布美國退出2015年簽訂的伊朗核協議。
然而，中國外交部發言人華春瑩表示，他們不希望伊朗核協議掩蓋峰會其他議題。她說：「我們希望各方聚焦峰會主題。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1070607