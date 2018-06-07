上合組織峰會即將登場 陸擬加大反恐力度

（中央社北京7日綜合外電報導）上海合作組織峰會本週末將在青島舉行，中國將在這場峰會，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等部分最親密的盟友設法加強打擊極端主義的力度。

路透社報導，以中國和俄國為首的上海合作組織（SCO）成立於2001年，目的為打擊激進伊斯蘭主義，以及維護自己國家和中亞各地的安全。

上合組織去年新增印度和巴基斯坦兩個成員，伊朗則一直表示想要加入。伊朗目前只是觀察國，還不是正式成員。

中國大陸官媒新華社本週表示：「極端團體伊斯蘭國（IS）在敘利亞和伊拉克遭擊潰後，上合組織面臨的的迫切任務之一就是繼續對抗伊斯蘭國好戰分子，這些好戰分子陸續返回他們的母國，有些國家甚至是上合組織的成員或觀察國。」