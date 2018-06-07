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法網／法網混雙奪冠　詹詠然台將史上第一人

記者鍾東穎／綜合報導2018/06/07 22:56
▲詹詠然和克羅埃西亞好手I.Dodig於法網混雙合拍。（圖／取至詹詠然臉書）
▲詹詠然和克羅埃西亞好手I.Dodig於法網混雙合拍。（圖／取至詹詠然臉書）

大滿貫之一的法國網球公開賽今(7)日混雙決賽登場，我國女將詹詠然和克羅埃西亞好手I. Dodig合拍，對上頭號種子加拿大女選手G. Dabrowski／男雙球王克羅埃西亞好手Mate Pavic，「台克搭檔」鏖戰「超級搶十」最終以6-1、6-7、1-0(8)贏得冠軍。

昨因雨延賽男單改至今日混雙比賽前，導致比預期時間晚開打，不過完全沒有影響「台克搭檔」的好表現，首盤連拿前4局，在第6局救了3個破發點後保發，第7局首個盤末點就直接兌現，只花26分鐘以6-1輕鬆拿下。

次盤，前7局雙方互保，「台克搭檔」於第8局率先破發對手，來到5-3聽牌，可惜下局I. Dodig發生雙發失誤「台克搭檔」首次被破發，氣勢倒轉到對手身上保發後回到5-5平手，雙方再度互保來到「搶七」。

搶七決勝局，儘管「台克搭檔」先失第1分，但隨後連拿5分來到5-1領先，不過對方也展現頑強意志追成5-5平手，接著發出致勝球搶到盤末點，最後以6-7扳平。

進入第三盤「超級搶十」，雙方打至3:3後「台克搭檔」連得2分取得微幅領先，不過對手追到8:8平手但下球發生雙誤，「台克搭檔」先來到賽末點，I. Dodig強勁發球讓G. Dabrowski回球出界，兩人首度搭檔就贏得冠軍。

這也是詹詠然自2011年同為大滿貫的澳洲公開賽後，第2度打入大滿貫混雙決賽，並首度摘下冠軍。儘管女雙無緣16強，將正式退下女雙球后寶座，但混雙奪冠將她帶上另一個高峰，今年首冠也終於出現。

關鍵字法網詹詠然混雙
馬林魚贏了比賽　卻輸了陳偉殷

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