蔬果盛產新解方 中興大學新技術延長保存

科技部今天發布新聞稿指出，台灣農產銷售結構中，內銷占49%、而出口僅4%，等於高達47%耗損掉，雖台灣蔬果出口外銷單價遠高於內銷單價，但因為沒有完善的蔬果保鮮技術，導致台灣蔬果出口量遠低於內銷量，且逐年降低。

如果能將盛產期過剩的蔬果轉為高值精品化農產出口品，產值非常可觀，從國外經驗來看，智利的農產品出口市場平均距離為1萬1157公里，出口值在全球占比為5.3%，紐西蘭的出口市場平均距離為1萬765公里，全球占比為1.6%，台灣的出口市場平均距離只有1793公里，占全球出口值僅0.1%。

中興大學教授林耀東團隊研發的新技術，能夠有效降解蔬果荷爾蒙，並可與各式包材、紙箱、貨櫃基座隔間板材等結合，以今年盛產的香蕉為例，在常溫、常壓下可有效延長香蕉常溫櫥架壽命達23天，讓高值蔬果成功保鮮遠距外銷。這項技術已達商業化應用程度也有技轉實績，將透過COMPUTEX展示期間，跟更多廠商洽談技轉與合作投資。

林耀東指出，保鮮雖然重要，但農產品質不佳就算保鮮也無用，因此，團隊開發了無毒、高效、低成本的微奈米植物保護製劑，可取代農藥，有效防治作物病害。目前會持續在健康種苗、植物保健、農產保鮮上，研發更多環境友善的微奈米材料與技術，希望翻轉台灣成為世界高值精品蔬果創新研發及產銷中心。（編輯：張均懋）1070607