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目睹第一現場！回顧秦良丰奇蹟　軍醫4字讚「感動驕傲」

生活中心／綜合報導2018/06/07 22:22
▲目睹第一現場！回顧秦良丰奇蹟，軍醫 4 字讚「感動驕傲」。（圖／翻攝自臉書 , 2018.5.18）
▲目睹第一現場！回顧秦良丰奇蹟，軍醫 4 字讚「感動驕傲」。（圖／翻攝自臉書 , 2018.5.18）

陸軍航空特戰指揮部特戰三營 26 歲上兵秦良丰， 5 月 17 日上午執行漢光 34 號演習反空降跳傘操演時，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地重傷，所幸經過搶救後逐漸好轉。特指部第三營長少尉醫護組長朱世民在秦良丰墜地時第一個抵達現場，回想起當時狀況，他表示「以四個字代表全部，就是『感動驕傲』」。


▲秦良丰跳傘意外發生後，特指部第三營長少尉醫護組長朱世民是第一時間趕到現場的救護人員。（圖／記者呂炯昌攝 , 2018.6.7)

朱世民在此次漢光演習中，負責戰傷急救，並協力掌握特戰官兵的跳傘安全。在秦良丰發生意外時，他第一時間抵達現場評估傷勢，當時秦良丰呈現右側躺姿、嘴巴吐血、脈搏微弱，緊急替他卸除身上裝備，並實施 CPR 急救直到救護車到場。

經過連日來的急救治療，秦良丰健康狀況漸漸好轉，不僅日前傳出能夠開口講話，還用嘴型表達「爸媽抱抱我」，昨（ 6 ）日演習前部隊同仁前往探望時，雖然他戴著呼吸器，仍努力說出「我不要躺在床上當廢人！」希望能早日回到部隊報到。

看著秦良丰從沒有呼吸心跳到逐漸康復，讓身為軍醫的朱世民內心十分激動又感動，「當我握著他的手說加油，他已經把眼睛眨啊眨！」大讚秦良丰被視為醫療奇蹟。由於漢光演習裡的軍醫人員皆來自不同單位，在互相不認識且沒有默契基礎下，整個醫療過程並沒有間斷，也因此才會有這樣的奇蹟，「以四個字代表全部，就是『感動驕傲』」。

關鍵字秦良丰傘兵軍醫漢光演習跳傘陸軍奇蹟
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