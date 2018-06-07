NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈三重警匪駁火　嫌犯對峙2小時投降水果跌價原凶？農委會要國民黨道歉8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

比利時安樂死15年 反對者憂破壞互助價值

中央社2018/06/07 21:58
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）開放安樂死是爭議性話題，比利時安樂死已合法化15年，但社會仍有歧見，反對者批評審查系統不透明，破壞社會價值觀，憂慮將嚐「滑坡效應」苦果。

西歐是全球最早安樂死合法化的地區，第一個通過的國家是荷蘭，2001年國會表決通過，2002年4月生效。比利時跟隨荷蘭腳步於同年9月合法化，施行至今已超過15年。

但比國安樂死雖合法，仍有不同意見，反對者憂心社會將嚐到難以控制的滑坡效應（Slippery SlopeEffect）苦果。

位於布魯塞爾的歐洲生物倫理研究所（InstitutEuropeen de Bioethique）專員布蘿歇爾（CarineBrochier）早前接受中央社記者訪問表示，比利時開放安樂死合法15年來，一開始大家覺得只要立法完善一切都在控制中，但審查系統不透明、欠缺科學化及客觀標準，讓整個系統充滿陷阱。

她強調，更重要的是社會原本的互助及關懷價值，將像滑坡一樣，進一步被破壞，呼籲別打開這道門。

布蘿歇爾舉例，安樂死程序需2位醫師同意，但通常第1個醫生開綠燈後，第2個也會同意。

以目前比利時申請安樂死人數很多的情況下，她提出連串疑問：醫生有多少時間做出決定？會不會沒有善盡諮詢及充分判斷？後續審查委員會會不會只是表面審查？

依據規定，因意外或絕症的安樂死病人需「自主且一再表達死亡意願」、及「承受無法忍受的痛苦」，布蘿歇爾質疑無法忍受的標準，3天、1個月還是多久？病人喊無法忍受痛苦就可以嗎？比利時申請安樂死的患者約7成是癌症病患，其中不少是在醫生宣布罹癌就立刻表明意願，顯見問題愈來愈大。

此外，她觀察，安樂死合法化對比利時的最大影響是破壞社會價值觀。一開始許多人說對自己生命有自主權，但案例增多，她擔憂大家會愈來愈認同「你很痛苦，所以你可以不用活了」的看法，結果是社會將築起一道無形牆，隔開彼此。

她舉例曾在社區，一週內聽到有3個人要安樂死，大家談論的口氣稀鬆平常，為何要求醫生殺死你似乎變成正常的事？完善的社會應該是有人受苦，要共同想辦法協助，不是冷眼看他人選擇絕路。

她進一步說，許多人沒想到在安樂死制度的國家，對醫療人員也造成很大衝擊。有一個醫生告訴她，今年已進行第3起安樂死，醫生說：「執行時必須要關掉人性的開關，我絕對不想再執行第4起。」

提到安樂死機構，布蘿歇爾表示，全世界都有遊說團體，他們像獵人一樣非常活躍，在各國都由名人或知名案例引起矚目，引導媒體聚焦在病人痛苦的畫面，讓人覺得安樂死是解決之道，但有些個案被過度渲染。

她建議，有意研究安樂死議題的國家，應多思考醫學倫理的本質，及破壞社會互助關懷價值觀的影響，開放這道門不可能解決所有問題。

根據歐洲生物倫理研究所統計，比利時2002年開放安樂死當年有24人執行，之後快速增加，2011年突破1000人，2015年達到2022人，比利時還在2014年進一步通過兒童安樂死法案。（編輯：廖漢原）1070607

蔬果盛產新解方 中興大學新...威力彩第107046期頭獎摃龜

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan