比利時安樂死15年 反對者憂破壞互助價值

位於布魯塞爾的歐洲生物倫理研究所（InstitutEuropeen de Bioethique）專員布蘿歇爾（CarineBrochier）早前接受中央社記者訪問表示，比利時開放安樂死合法15年來，一開始大家覺得只要立法完善一切都在控制中，但審查系統不透明、欠缺科學化及客觀標準，讓整個系統充滿陷阱。

但比國安樂死雖合法，仍有不同意見，反對者憂心社會將嚐到難以控制的滑坡效應（Slippery SlopeEffect）苦果。

西歐是全球最早安樂死合法化的地區，第一個通過的國家是荷蘭，2001年國會表決通過，2002年4月生效。比利時跟隨荷蘭腳步於同年9月合法化，施行至今已超過15年。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）開放安樂死是爭議性話題，比利時安樂死已合法化15年，但社會仍有歧見，反對者批評審查系統不透明，破壞社會價值觀，憂慮將嚐「滑坡效應」苦果。

她強調，更重要的是社會原本的互助及關懷價值，將像滑坡一樣，進一步被破壞，呼籲別打開這道門。

布蘿歇爾舉例，安樂死程序需2位醫師同意，但通常第1個醫生開綠燈後，第2個也會同意。

以目前比利時申請安樂死人數很多的情況下，她提出連串疑問：醫生有多少時間做出決定？會不會沒有善盡諮詢及充分判斷？後續審查委員會會不會只是表面審查？

依據規定，因意外或絕症的安樂死病人需「自主且一再表達死亡意願」、及「承受無法忍受的痛苦」，布蘿歇爾質疑無法忍受的標準，3天、1個月還是多久？病人喊無法忍受痛苦就可以嗎？比利時申請安樂死的患者約7成是癌症病患，其中不少是在醫生宣布罹癌就立刻表明意願，顯見問題愈來愈大。

此外，她觀察，安樂死合法化對比利時的最大影響是破壞社會價值觀。一開始許多人說對自己生命有自主權，但案例增多，她擔憂大家會愈來愈認同「你很痛苦，所以你可以不用活了」的看法，結果是社會將築起一道無形牆，隔開彼此。

她舉例曾在社區，一週內聽到有3個人要安樂死，大家談論的口氣稀鬆平常，為何要求醫生殺死你似乎變成正常的事？完善的社會應該是有人受苦，要共同想辦法協助，不是冷眼看他人選擇絕路。

她進一步說，許多人沒想到在安樂死制度的國家，對醫療人員也造成很大衝擊。有一個醫生告訴她，今年已進行第3起安樂死，醫生說：「執行時必須要關掉人性的開關，我絕對不想再執行第4起。」

提到安樂死機構，布蘿歇爾表示，全世界都有遊說團體，他們像獵人一樣非常活躍，在各國都由名人或知名案例引起矚目，引導媒體聚焦在病人痛苦的畫面，讓人覺得安樂死是解決之道，但有些個案被過度渲染。

她建議，有意研究安樂死議題的國家，應多思考醫學倫理的本質，及破壞社會互助關懷價值觀的影響，開放這道門不可能解決所有問題。

根據歐洲生物倫理研究所統計，比利時2002年開放安樂死當年有24人執行，之後快速增加，2011年突破1000人，2015年達到2022人，比利時還在2014年進一步通過兒童安樂死法案。（編輯：廖漢原）1070607