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金控雙王獲利激戰！國泰金前5月稅後純益冠軍 富邦金

鉅亨網2018/06/07 22:27
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國泰金 (2882-TW) 今 (7) 公布自結 5 月稅後純益 51 億元，累計 1-5 月稅後純益 325.5 億元，不但年增 69%，更創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 達 2.57 元，續居金控中的稅後純益冠軍。富邦金 (2881-TW) 前 5 月稅後純益雖然以 286.24 億元落後，但 5 月自結稅後純益 61.6 億元，累計每股稅後純益已達 2.8 元，仍為 5 月單月、累計每股稅後純益 (EPS) 雙冠王，顯示兩大金控獲利競逐依舊激戰。

國泰金和富邦金都搶在股東會前夕發布 5 月自結獲利，國泰金受惠於國壽與國泰世華銀獲利雙引擎加持，5 月稅後大賺 51 億元，優於上月的 42 億元，累計 1 至 5 月稅後純益 325.5 億元，每股稅後純益（EPS）2.57 元，獲利絕對數為各金控中最先突破 300 億元。

國壽 5 月外匯避險操作得宜，帳上有匯兌收益，因此增提外匯價格變動準備金 24 億元，累計帳上外匯價格變動準備金餘額已達 161 億元，為業界最高，也替新台幣匯率變動厚植老本。

業務面持續價值導向策略，保單銷售以 傳統型分期繳及投資型保單為主，5 月 FYP 金額為 148 億元，FYPE 金額為 53 億元， 累計 FYP 與 FYPE 皆為業界第一。

而富邦金部分，5 月自結稅後純益 61.6 億元，較去年同期大幅成長 91%，累計前 5 月稅後純益 286.24 億元，年成長 86%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.8 元。

其中，富邦人壽 5 月稅後純益為 24.02 億元，年成長 52%。受惠於良好的承保表現及投資績效，今年前 5 月稅後純益累計達 151.42 億元，較去年同期大幅成長 151%。富邦人壽前 5 月初年度保費收入達 823 億元，年成長 13.7%；總保費收入為 2313 億元，年成長 8.9%，整體保費收入維持穩健的成長動能。

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