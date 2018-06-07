金控雙王獲利激戰！國泰金前5月稅後純益冠軍 富邦金

國泰金 (2882-TW) 今 (7) 公布自結 5 月稅後純益 51 億元，累計 1-5 月稅後純益 325.5 億元，不但年增 69%，更創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 達 2.57 元，續居金控中的稅後純益冠軍。富邦金 (2881-TW) 前 5 月稅後純益雖然以 286.24 億元落後，但 5 月自結稅後純益 61.6 億元，累計每股稅後純益已達 2.8 元，仍為 5 月單月、累計每股稅後純益 (EPS) 雙冠王，顯示兩大金控獲利競逐依舊激戰。

國泰金和富邦金都搶在股東會前夕發布 5 月自結獲利，國泰金受惠於國壽與國泰世華銀獲利雙引擎加持，5 月稅後大賺 51 億元，優於上月的 42 億元，累計 1 至 5 月稅後純益 325.5 億元，每股稅後純益（EPS）2.57 元，獲利絕對數為各金控中最先突破 300 億元。