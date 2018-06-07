NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈三重警匪駁火　嫌犯對峙2小時投降水果跌價原凶？農委會要國民黨道歉8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

菲律賓最美 宿霧機場新航站7月啟用

中央社2018/06/07 22:27
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓總統杜特蒂今天為號稱全球第一座「度假村式」航站的「馬克坦-宿霧國際機場」新航站主持啟用典禮，希望新航站可以促進菲國中部地區的旅遊業發展。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）下午為馬克坦-宿霧國際機場（Mactan–Cebu International Airport）2號航站主持啟用典禮，同時在觀光部長、外交部長、交通部長及地方官員的陪同下，巡視新航站。

馬克坦-宿霧國際機場位於大宿霧地區的拉撲拉撲市（Lapu-lapu），馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）在臉書（Facebook）專頁上傳啟用典禮的影片。

杜特蒂在致詞時說：「這是本國目前最漂亮的機場，我對此感到驕傲。」

根據RTVM專頁介紹，這座航站是由香港及菲國的設計師共同構思，由一家菲律賓印度財團所建，面積6萬5500平方公尺，把馬克坦-宿霧國際機場每年乘客吞吐能力，從450萬人次增加到1250萬人次。

新航站以弧型木質屋頂為特色，頂端為多層玻璃，陽光直接可以穿透至大廳，竹籐織成的蓆片點綴於四周，地板磁磚則仿沙灘質感，並嵌有宿霧出產的貝殼，整體給人南洋度假村的感覺，號稱是全球首座度假村式航站。

杜特蒂說，新航站不但擺飾著宿霧地區藝術家的作品，也安裝最先進的航空設備，以確保乘客安全。

他還開玩笑地說：「我沒有想到會蓋得這麼漂亮，我都有點嫉妒了，我在納卯市當市長那麼多年，也希望能替納卯市蓋一座這樣的機場。」

新航站是杜特蒂政府「建設、建設、再建設」計畫的一部分，2015年6月動工，目標在疏解馬克坦-宿霧國際機場的壅塞，也希望能吸引更多觀光客到宿霧遊玩，預定7月1日正式營運，服務國際航線。

機場原來的1號航站，將轉為國內航線專用。（編輯：郭中翰）1070607

美商長稱達成內部協議 放鬆...姚文智：柯文哲思想反覆 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan