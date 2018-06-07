英國夜店脫衣舞先驅 史春費羅77歲逝世

法新社報導，他的公關葛拉斯（Matt Glass）說：「這是非常悲傷的消息。他今天清晨過世。這一直未公開，他不想告訴大家。」

史春費羅1960年代開始他的職業生涯，像是披頭四（The Beatles）、滾石樂團（Rolling Stones）和吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）都曾在他的店裡表演，不過，打響他夜店名號的是店內充斥著穿著暴露的女人，他是第一個拿到脫衣舞表演執照的業者。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）公關人員表示，開創脫衣舞表演、英國傳奇夜店老闆史春費羅（PeterStringfellow）今天因癌症過世，享壽77歲。

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，葛拉斯表示，他在倫敦柯芬園（Covent Garden）知名夜店史春費羅（Stringfellow）仍「正常營業」。

他有一頭長髮，習慣坐在圍繞一群美女的金色寶座上擺姿勢，史春費羅成為放蕩花花公子的一個特殊類型，常常是維權人士批評的對象。

但認識他的人表示，他很有熱誠且人很好，他宣稱自己是女權主義者。

他是保守黨堅定的支持者，特別支持英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）。

史春費羅1940年在英格蘭北部雪菲爾（Sheffield）出生，開始在這座城市小型場所舉辦節目。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070607