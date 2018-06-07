印度團隊開發救婦女裝置 獲百萬美元獎金

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度性侵案頻傳，來自新德里的一個團隊開發一種女性受到威脅可發出警報且可將位置傳送出去的裝置，贏得XPrize競賽，6日在紐約獲頒100萬美元獎金。

XPrize競賽是XPrize基金會贊助的公共競賽，目的是推動創新技術發展。XPrize基金會則是由印度裔美國人詹恩和妻子阿努於1995年共同創辦。

「新德里電視台」（NDTV）今天報導，德里工程學院3名畢業生梅塔（Manik Mehta）、班薩爾（AvinashBansal）和拉吉夫（Niharika Rajiv）組成團隊，開發一款長得像項鍊綴飾的電子裝置SAFER Pro，結果贏得Xprize競賽，6日在紐約獲頒獎金100萬美元。