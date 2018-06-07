IS揚言世足賽期間發動攻擊 專家警告別輕忽

（中央社巴黎7日綜合外電報導）安全專家警告，伊斯蘭國組織在敘利亞和伊拉克雖已奄奄一息，但對俄羅斯世界盃足球賽所構成的嚴重威脅，仍須認真看待。

法新社報導，令人不安的合成照片去年年底開始出現在社群媒體上，這都是伊斯蘭國（IS）喉舌瓦法媒體基金會（Wafa Media Foundation）的傑作，因而不斷傳出了警訊。

足球巨星梅西（Lionel Messi）和內馬爾（Neymar）在這些合成照片中穿著一身橘色囚服，而在伊斯蘭國拍攝的處決人犯影片中，被害者都是穿著這種嚇人的囚服。