IS揚言世足賽期間發動攻擊 專家警告別輕忽

（中央社巴黎7日綜合外電報導）安全專家警告，伊斯蘭國組織在敘利亞和伊拉克雖已奄奄一息，但對俄羅斯世界盃足球賽所構成的嚴重威脅，仍須認真看待。
法新社報導，令人不安的合成照片去年年底開始出現在社群媒體上，這都是伊斯蘭國（IS）喉舌瓦法媒體基金會（Wafa Media Foundation）的傑作，因而不斷傳出了警訊。
足球巨星梅西（Lionel Messi）和內馬爾（Neymar）在這些合成照片中穿著一身橘色囚服，而在伊斯蘭國拍攝的處決人犯影片中，被害者都是穿著這種嚇人的囚服。
他們躺在地上，刀子指向他們的喉嚨，或是遭到火燒而垂死，這些照片還伴隨著直白的文字。
貼文寫道：「在我們穆斯林國家的生活能夠安全之前，你們不會安全。」
印度「克什米爾報」（The Kashmir Monitor）網站報導，一張梅西在監獄中流著紅色血淚的照片貼文寫道，「你們對抗的是個字典裡沒有失敗的國家」。
美國西點軍校（West Point）打擊恐怖主義中心（CTC）上月提出報告，說明伊斯蘭國對6月14日至7月15日舉行的世足賽構成了危險。報告執律人威廉斯（Brian Glyn Williams）和蘇薩（Robert Troy Souza）表示，伊斯蘭國這次展開的宣傳活動「前所未見」。
他們寫道：「過去幾年，與伊斯蘭國有關或受其影響的成功攻擊或攻擊未遂行動，已不計其數。」
「這表示，伊斯蘭國或許有能力於世界盃期間在俄羅斯發動攻擊。」（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070607