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中央社

誤認是搶匪 南非父親失手槍殺兒子

中央社2018/06/07 23:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡7日專電）南非約翰尼斯堡5日晚間大約9時，1名50歲父親在恩納戴爾（Ennerdale）一所中學外槍殺自己14歲的兒子。警方經過調查後已將這名男子移送法辦。

南非新聞網站「獨立線上」（IndependentOnline, IOL）6日引述警方發言人柯薩（Mpande Khoza）說：「父親把兒子送到學校參加夜間課程，之後鎖好車，坐在車內等兒子放學。不久父親睡著了。兒子有事情找父親，回到車旁用手敲打副駕駛座位的玻璃窗。」

「父親睡夢中突然聽到敲打車窗聲音，猛然驚醒，以為是搶匪，十分害怕，立刻掏出隨身攜帶的槍枝，朝著被敲打玻璃窗方向開槍射擊。隨後才意識到敲車窗的是自己的兒子。」

男孩在送醫途中不幸身亡。父親則依謀殺罪被警方移送法辦。

不過，有另一份與此矛盾的報告。5日白天，男孩在就讀的佛瑞德．諾曼中學（Fred Norman SecondarySchool）與父親發生激烈爭執，或許這是男孩被槍殺的導火線。

報導說，約翰尼斯堡所屬的豪登省（Gauteng）教育廳發言人瑪波納（Steve Mabona）表示，當天有多名同學目睹父子爭執，立即回到教室向老師報告。

這所中學原定於6日舉行的考試已取消。

教育廳官員勒蘇費（Panyaza Lesufi）向男孩家屬及同學致哀，並於6日親往該校探視全校師生，同時積極安排心理輔導專家進駐學校。（編輯：郭中翰）1070607

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