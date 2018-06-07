抓到元凶？質疑散布謠言害水果跌價　農委會要國民黨道歉

陳吉仲今日召開記者會，質疑近日社群媒體假新聞猖獗，像是滿滿一卡車的鳳梨被倒到水裡的照片，明明是中國大陸的事件，卻被移花接木說成是國產鳳梨產銷失調；另一張大量香蕉被棄置在地上的照片，則是 2007 年香蕉產銷失調時，由公視記者拍攝的舊新聞照片，也被謠傳成高雄旗山有大量香蕉被棄置，政府還封鎖消息等，引發農民恐慌。

今年香蕉、鳳梨大豐收，面臨價格崩盤，近日網路上流傳幾張鳳梨、香蕉被棄置的照片。農委會副主委陳吉仲今（ 7 ）日出面駁斥，質疑有人以移花接木的方式製造假新聞，同時點名國民黨文青工作會、南投縣黨部涉嫌散播謠言傷害農民，要求國民黨向農民道歉。

此外，還有一張官方行銷香蕉的活動照片，指稱官員們戴著手套吃香蕉是因農藥殘留過多，但其實只是他們戴著手套製作春捲後直接拿香蕉食用、供媒體拍照。

陳吉仲強調，農委會不會只是澄清假消息，也將依法處理，若惡意散布謠言妨害市場合理運作，農委會將視情事依《農產品市場交易法》處分，若有觸及《社會秩序維護法》的部分，也將移交由內政部警政單位裁處。

陳吉仲也出示國民黨文青工作會及國民黨南投縣黨部臉書上香蕉傾倒訊息的截圖，直指這兩個單位就是謠言散播者之一，質問國民黨相關黨部單位，這樣的傳播對蕉農有沒有正面影響，是否會造成價格受損「你們要不要跟台灣農民道歉？要不要跟辛苦耕作的香蕉農道歉？如果不願意道歉，會依相關法規辦理。」

對此，國民黨發言人洪孟楷表示，網傳的照片並非國民黨設計、散布，請農委會別亂噴墨水，民眾之所以轉傳這些圖片或文字，也是因為看到香蕉、鳳梨賣不出去，血本無歸的困境讓農民心寒。而農委會身為主管機關，不去思考怎麼處理問題，反而責怪民眾造謠，難道圖片不是今年的就代表現在沒有這些問題？

洪孟楷指出，農委會應正視目前農產品滯銷的狀況，思考解決之道，召開記者會胡亂攻擊國民黨只是轉移無能的焦點，令人啼笑皆非，更說蔡政府斷交怪國民黨、滯銷怪國民黨，這樣一貫的抹黑伎倆，會讓民眾更堅定地支持在野黨的理性監督。