三重驚傳警匪駁火！對峙2小時　嫌犯喊「想喝可樂」投降

新北市三重區今（ 7 ）日晚間驚傳警匪駁火槍戰！一名身穿黑色上衣、短褲、拖鞋的陳姓男子形跡可疑，一見到警察就隨即躲入巷內公寓，警方一路尾隨陳男至公寓 3 樓，不料他竟突然掏槍朝警方開槍，隨後躲到 5 樓樓頂拒絕投降。雙方對峙近 2 小時，在警方心戰喊話及柔性勸導下，陳男於 10 點 47 分左右棄械投降，由警方押解下樓。
▲新北市三重區力行路7日晚間發生警匪對峙事件，遭通緝的陳姓男子朝員警開槍後躲入公寓，警方霹靂小組到場待命。中央社記者王鴻國攝107年6月7日
據了解， 2 名員警晚間 8 點左右執行巡邏任務時，在三重區大勇街、力行路口看到形跡可疑的陳男，正準備上前攔查時，對方立即轉身躲進巷內公寓，警方一路追到公寓 3 樓，陳男竟突然掏槍朝警方開一槍，隨後躲到 5 樓樓頂，所幸並未射中員警。警方立即呼叫支援， 80 名警力到場圍住該棟大樓、封鎖所有出入口，並在現場尋獲 4 顆未擊發子彈及 1 包大麻。
在對峙過程中，陳男先是主動交出一把手槍、一個彈匣及子彈，由於其身上還持有一把槍，警方不敢大意，持續對他柔性勸導。陳男一度要求「很熱、很渴，想喝可樂」，員警也立刻買了 2 瓶可樂到場，希望他能盡快投降。經過將近 2 個小時，陳男自知難逃法網棄械投降，並由警方押解下樓。
經警方初步調查，陳男 4 月 12 日因肇事逃逸遭法院通緝，才會在見到警方巡邏時心虛逃跑，情急之下朝警方開槍，所幸並未造成人員傷亡。