三重驚傳警匪駁火！對峙2小時　嫌犯喊「想喝可樂」投降

新北市三重區今（ 7 ）日晚間驚傳警匪駁火槍戰！一名身穿黑色上衣、短褲、拖鞋的陳姓男子形跡可疑，一見到警察就隨即躲入巷內公寓，警方一路尾隨陳男至公寓 3 樓，不料他竟突然掏槍朝警方開槍，隨後躲到 5 樓樓頂拒絕投降。雙方對峙近 2 小時，在警方心戰喊話及柔性勸導下，陳男於 10 點 47 分左右棄械投降，由警方押解下樓。



▲新北市三重區力行路7日晚間發生警匪對峙事件，遭通緝的陳姓男子朝員警開槍後躲入公寓，警方霹靂小組到場待命。中央社記者王鴻國攝107年6月7日