寶寶好愛哭　醫師揭「壞脾氣」罪魁禍首

成長發育中的寶寶，過敏症狀多反應在皮膚與腸胃道上，且初期症狀容易被忽略，如皮膚出現紅色癢疹、皮膚粗糙，或因食物引起腹瀉、腸絞痛等，常被家長認為是疾病，忽略前期徵兆，待真正誘發過敏，可能會發生更嚴重的敏感反應！

「寶寶時常沒來由的哭鬧不休，不是該換尿布，也不是餵奶的時間，到底為什麼？」寶寶健康無恙是每位家長的心願，每當孩子哇哇大哭，父母就會擔心是否是健康出現警訊！臺安醫院新生兒科及小兒胸腔科陳萬德醫師表示，寶寶的腸胃構造尚不成熟，分解蛋白質較困難，其中體質較敏感的寶寶更容易因消化不全引起不適，引起腸絞痛症狀，讓寶寶因為不舒服而哭鬧不停，嚴重者甚至會影響發育，因此前端的預防工作非常重要！

這些過敏前兆未來可能會接續著其他過敏症狀產生或是引發更嚴重的過敏問題，我們稱作「過敏進行曲」。陳萬德醫師指出，像是初期可能只出現腸絞痛，到大一點可能出現異位性皮膚炎、鼻子過敏或氣喘等，待過敏體質定型，過敏治療便會是一場長期抗戰，家長不可不慎。

陳萬德醫師呼籲爸媽千萬別輕忽過敏誘發對寶寶的影響，除了容易因為症狀本身的不適，造成孩子易哭、易怒以外，寶寶若因難受的過敏症狀睡不好，對於的營養吸收、生長發育都會產生影響，最好趁寶寶三歲前做好預防，養好健康底子避免長期為過敏所苦。

導致過敏的因素有很多，除先天體質外，「環境」與「飲食」也是影響過敏的重要因素；想要做好預防，醫師建議除居家環境要注意清潔，隔離塵蟎、髒污空氣等可能過敏原外，鑒於寶寶的腸胃道還很脆弱，「飲食預防」更是不能疏忽，尤其嬰幼兒時期的飲食以奶類為主，選擇上更要特別注意！

母乳中富含許多免疫蛋白與珍貴營養素，是寶寶最好的營養來源，但寶寶一歲後，若媽媽因為工作或是各種狀況，不能以母乳哺育，銜接母乳的配方奶要謹慎挑選，讓寶寶攝取充足營養，遠離過敏威脅。陳醫師特別提到，要達到預防過敏，首要挑選「部分水解蛋白配方」的產品，透過水解技術將蛋白質經過特殊處理，能將容易刺激腸道的大分子蛋白質，分解為較好吸收的小分子，約5,000道爾吞大小，適合寶寶的腸胃環境，避免出現消化系統的過度反應，在不影響營養價值的前提下，以循序漸進的方式培養寶寶對牛奶蛋白的適應力，讓寶寶更完整吸收營養，強化身體防護力。

陳醫師提醒，部分水解蛋白配方早期選擇不多，現在產品眾多，甚至不同配方奶廠牌，水解技術都不太一樣，因此在調整體質上也有不同的效果，家長可能不知道從何挑選，建議家長要挑選具有多年臨床實證的大品牌，才能確保真正有效，更值得信賴。

健康的身體是寶寶快樂成長的重要資本，陳醫師呼籲家長，嬰幼兒時期是孩子免疫系統發展及成長發育的黃金時期，正確的過敏預防需要爸爸媽媽及早把關，若有家族過敏史或擔心寶寶過敏，務必做好預防，以免過敏影響孩子的成長。