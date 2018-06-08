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《英雄聯盟》校際盃冠軍賽　校際王者降臨

生活中心／綜合報導2018/06/08 13:08
▲《英雄聯盟》校際盃冠軍賽，校際王者降臨。（圖／公關照片）
▲《英雄聯盟》校際盃冠軍賽，校際王者降臨。（圖／公關照片）

《英雄聯盟》2018 Acer Predator 校際盃在經過近 2 個月的線上預賽後，即將在6/9（六）、6/10（日）於 Garena 電競館進行冠軍賽，冠軍隊伍將可獲得新台幣 15 萬元獎金。今年的四強隊伍實力堅強，不僅高手雲集，更有校際盃常勝軍及強大後勤支援的電競專班隊伍，經過了激烈的四強爭奪戰之後，由大專組【香港專業教育學院】及【清華大學】奪下進入冠軍賽的門票，國高中組則是由【育達高職】及【莊敬高職】即將搶奪冠軍，另外，中路單挑的賽事則是有實力獲得肯定的前職業戰隊選手【臺中科技大學CoCoDai】及校際盃老將【清華大學Buggy】來爭奪這次的冠軍寶座，歡迎喜愛《英雄聯盟》的玩家到場享受最熱血的電競賽事。活動現場除了精彩的電競賽事對決外，也將舉行眾多趣味活動，大方送出《英雄聯盟》精美好禮以及 Acer 電競產品；冠軍賽還將送出限定造型，玩家千萬不要錯過。

除了現場的精彩刺激的賽況外，活動現場更將舉行打卡拍照活動、抽獎、知識問答等趣味活動，大方送出《英雄聯盟》精美好禮以及 Acer 電競產品；6/9、6/10 前 25 名到場觀賽的玩家還可獲得限定造型：搗蛋妖精 吉茵珂絲乙組；總決賽 6/10 當天，邀請 2018《英雄聯盟》校際盃選手一起到場同樂，只要報名參加《英雄聯盟》2018 Acer Predator 校際盃，到場報出參賽帳號且核對身分成功，即可參加抽獎，有機會獲得伊澤瑞爾公仔、泰達米爾公仔及超級大獎Acer Predator Helios 300 電競筆電。眾多限定好禮大方送，玩家千萬不要錯過。


▲場間活動，英雄聯盟小常識問答，答對就送拉姆斯娃娃一個。（圖／公關照片）


▲活動主持人由我是阿樂、小熊及電競新銳鄭欣妍LaLa 擔任。（圖／公關照片）


▲冠軍賽賽程。（圖／公關照片）


▲前職業選手臺中科技大學的CoCoDai也來爭奪校際盃中路單挑王者的寶座。（圖／公關照片）

《英雄聯盟》2018 Acer Predator 校際盃活動網址：https://2018campusfinal.lol.garena.tw/

更多《英雄聯盟》相關資訊，請參考《英雄聯盟》官方網站：http://lol.tw

關鍵字英雄聯盟校際盃拉姆斯娃娃電競
愛用盜版軟體　企業資安損失上兆元他PO車禍影片　網友們又「歪樓」

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