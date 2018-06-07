大陸惠台再一波　福建宣布推出66條措施

《實施意見》裏，擴大閩台經貿合作方面，一共有 27 條措施。包括：台資企業在閩設立研發平台，符合福建省科技創新平台引進和建設資助辦法規定條件的，按重大研發機構新增研發儀器設備實際投資額的 30% 補助，獨立法人資格的研發機構最高補助 2000 萬元，非獨立法人資格的研發機構最高補助 1000 萬元。台資企業可參與福建省高速公路、軌道交通、港口運輸、城市內河整治、垃圾污水處理、公共停車場、燃氣供應等公共服務領域的特許經營項目。

福建省委書記于偉國 6 日在廈門舉行的第十屆海峽論壇大會上宣布，福建將推出《福建省貫徹〈關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施〉實施意見》，對台實施 66 條惠台措施。

支持台胞在閩實習就業創業方面，一共有 22 條措施。包括：台灣地區服務提供者經批準可獨資興辦養老機構和開設診所、門診部；對福建承辦台灣青年實習符合條件的企業單位，且在閩實習時間連續不低於 15 天，按照每人 5000 元的標準，由財政分級補助承辦單位；對符合福建省年度緊缺急需人才引進指導目錄的台灣高層次人才，可引進到事業單位工作，直接考核入編，並按規定享受相應人才待遇；依托人才中介等機構招聘來閩工作的台灣優秀博士、碩士和本科畢業生，分別給予 30 萬元、20 萬元、10 萬元的獎勵補助，並在 1 年過渡期內提供培訓、項目崗位對接、生活補助等。

此外，深化閩台文化交流方面有 8 條措施，方便台胞在閩安居樂業有 9 條措施。包括：台灣地區投資者可在福建省設立大陸方控股的演出團體，獨資設立演出場所經營單位；支持符合條件的台灣同胞申請福建省各市、縣（區）的公共租賃住房，合理設置申請條件對台灣同胞開放；台灣民眾在閩購買自住用房的首付比例、辦理時限、貸款申請等，都享受與大陸居民同等待遇。