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不讓「小燈泡事件」重演　蔡總統允加強社區安全防護網

記者凌芸斐／台北報導2018/06/08 14:00
▲為避免不幸社會事件再發生，強化社會安全網計畫將建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，降低風險。（圖／ingimage）
▲為避免不幸社會事件再發生，強化社會安全網計畫將建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，降低風險。（圖／ingimage）

令人震驚的「小燈泡」命案，引發社會關注，讓人省思該如何預防悲劇再度發生。基於防患於未然、實行社會安全網補漏措施，政府著手加強輔導兒童與家庭的教育，減少高危險群的發生。

為回應小燈泡事件，補強社會安全防護網的破洞，蔡英文總統已指示行政部門積極規劃推動強化社會安全網，以符合民眾對政府的期待。今年2月26日核定的「強化社會安全網計畫」，將增加第一線服務社工人力，至2020年止共達3,021名，並逐年增加相關經費；至2020年3年的總經費計68億餘元，投入人力和財力。

目前正積極布建相關服務資源，民眾以其家庭一旦涉及生活風險，可透過單一窗口、服務流程的調整，以及資訊系统的運用，相關的服務系統就能夠及時介入，從前端進行預防，降低社會安全的風險、減少暴力事件。

衛生福利部表示，為避免類似不幸事件再發生，社會安全網計畫將以往以「個人」或「議題」為介入焦點，轉為「以家庭為中心」的新思維，建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，採取「風險預防」、「單一窗口」及「整合服務」之原則，依照不同的風險程度與需求，統籌導入各領域的服務，包括有效整合社會救助與福利服務。

另外也整合加害人合併精神疾病與自殺防治等服務，深化加害人處遇服務，降低再犯風險，提升自殺防治效能。從身心理各方面著手，提高民眾使用服務的效率。衛生福利部也規劃，每15萬人口設置1處社會福利服務中心，預計至2020年3年將建置154處中心，讓民眾就近尋求協助。

衛生福利部強調，強化社會安全網計畫的推動，不只是衛生福利部衛政與社政的整合，也串聯內政部、教育部與勞動部等服務體系，藉由跨部會共同合作，進行網絡體系間的有效整合與銜接。而強化社會安全網計畫的推動，有賴地方政府與民間團體協力合作，建立垂直溝通、跨部會與跨局處的協調合作機制，讓計畫推展更順暢。

即日起至7月3日，林萬億政務委員率同衛生利福部、內政部、教育部與勞動部等相關部會，至22個縣市進行政策溝通說明會，透過公部門與民間夥伴的對話及相互合作，共同落實計畫的推動與執行。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字小燈泡社會安全防護網社工高風險家庭蔡英文總統
他PO車禍影片　網友們又「歪樓」「沒時間害怕」小兒麻痺男顫抖工作

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