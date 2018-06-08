吃巧克力緩解經痛？　過量恐致肥胖

巧克力是甜食，可以刺激大腦分泌血清素和腦內啡，使人產生愉悅感，舒解因經痛所產生的負面情緒；此外，巧克力中也含有鎂，可以放鬆緊繃的子宮肌肉，避免過度收縮；咖啡因則可調節中樞神經系統，緩解疼痛。

月經來潮時的生理痛，真的可以靠吃巧克力來舒緩嗎？有些女性朋友經痛症狀輕微者，會感覺腹悶、隱隱作痛，嚴重時甚至痛到無法站立、全身無力。為了降低疼痛和不適，有些人會吃甜食或巧克力來緩解症狀，但卻不知效果如何？對此，衛生福利部食品藥物管理署特別邀請社團法人童綜合醫院陳俞穎營養師，來為大家說明。

要注意的是，如果吃太多巧克力，反而會導致咖啡因攝取過量，容易刺激子宮肌肉收縮，加重疼痛感，萬一吃進太多熱量，也可能會造成肥胖問題。

女性朋友該不該吃巧克力來舒緩經痛呢？一般來說，經痛可分為原發性和續發性兩種類型，前者可吃巧克力緩解不適，但此時扮演的角色就像安慰劑，對心理的幫助勝於生理方面；若屬於續發性經痛者，吃再多甜食也無濟於事，應找婦產科醫師從病因改善。

原發性經痛多因子宮內膜的前列腺素增加，引發子宮收縮所導致的疼痛，不屬於器質性疾病，通常透過熱敷、腹部按摩、飲食或運動就能改善。續發性經痛屬於病理性疾病，主要因子宮內膜異位、子宮肌瘤或骨盆腔細菌感染等疾病所致，治療方式只能透過醫師檢查確認病因後，予以適當的藥物和治療。

對於原發性經痛者，要採用巧克力、黑糖、紅豆湯和甜食等飲食法舒緩時，建議少量攝取，以免吃下過多熱量，造成肥胖等問題。

只要平時保持正常作息、飲食均衡，當經痛發生時，可以多熱敷來舒緩經痛不適，至於平時則可補充魚油、月見草油等營養素，減少前列腺素、白三烯素等會引發子宮痙攣、經痛的發炎因子，或補充維他命B群和鈣質，減少經痛發生。總之，女性朋友們身體不適時，最好及時尋求專業醫師協助，切勿諱疾忌醫，以免影響健康！