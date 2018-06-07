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娛樂

許光漢床戰清新女星12小時　放話「尺度不設限」

記者徐郁雯／台北報導2018/06/08 07:30
▲姚愛寗、許光漢拍攝床戲。（圖／緯來提供，2018.06.07）
▲姚愛寗、許光漢拍攝床戲。（圖／緯來提供，2018.06.07）

緯來電影台自製電視電影《海吉拉》將於10日首播，其中飾演「海吉拉」的姚愛寗，過去從沒拍過親密戲，此次與許光漢拍了12小時的床戲，她笑說：「其實不緊張，只是會有點不知道要做什麼。」同樣第一次拍床戲的許光漢難免緊張，但拍攝時順利上手，更大方說：「只要劇本好，必要時的裸露跟尺度不會設限。」

第一次拍床戲的許光漢，雖然緊張，卻沒時間準備，他說：「導演希望有些東西是自然的反應，所以反而沒有太準備這場戲，跟愛寗必然會有肢體上的接觸，擔心不禮貌，幸好兩人默契算夠，事前溝通過順著感覺走，兩場床戲拍12小時，總算順利完成。」


▲姚愛寗、許光漢拍攝床戲。（圖／緯來提供，2018.06.07）

《海吉拉》由導演蔡宓潔執導，許光漢、姚愛寗、林意箴領銜主演，故事闡述一個純愛輕喜劇校園故事，因為性別而引發一連串的愛情過程。導演蔡宓潔說：「故事的整體核心價值要表達的是愛無限，呈現不同年紀、跨性別愛的日常生活片段，純粹簡單的美好。」她也認為床戲是最難拍攝的一場，「演員都是第一次拍床戲，男生壓力會更大，必須要考量生理上的問題、防護措施等，所以拍攝一半讓大家休息吃巧克力，補充消耗的能量。」


▲姚愛寗、許光漢演出《海吉拉》。（圖／緯來提供，2018.06.07）

關鍵字海吉拉許光漢蔡宓潔姚愛寗
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