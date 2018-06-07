許光漢床戰清新女星12小時　放話「尺度不設限」

緯來電影台自製電視電影《海吉拉》將於10日首播，其中飾演「海吉拉」的姚愛寗，過去從沒拍過親密戲，此次與許光漢拍了12小時的床戲，她笑說：「其實不緊張，只是會有點不知道要做什麼。」同樣第一次拍床戲的許光漢難免緊張，但拍攝時順利上手，更大方說：「只要劇本好，必要時的裸露跟尺度不會設限。」

第一次拍床戲的許光漢，雖然緊張，卻沒時間準備，他說：「導演希望有些東西是自然的反應，所以反而沒有太準備這場戲，跟愛寗必然會有肢體上的接觸，擔心不禮貌，幸好兩人默契算夠，事前溝通過順著感覺走，兩場床戲拍12小時，總算順利完成。」