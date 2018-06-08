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娛樂

影／協助記者調查案件　發現好朋友曾連續虐殺幼童

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/08 09:30

改編自暢銷小說的日片《友罪》找來人氣演員瑛太、生田斗真主演，一起挑戰從影以來最難角色，並真實呈現出他們身邊親友的心理糾葛。圍繞在兩人身旁的人也各自懷有不能說的祕密或罪過，成為拼湊出「事件」全貌的關鍵。

本片改編自作家藥丸岳暢銷同名小說，他表示：「這個作品問世之前，我心中的恐懼多於喜悅。」而此次影像化的導演由擅長操作緊迫懸疑感、直指人性黑暗面的名導瀨瀨敬久擔任。曾以《64：史上最兇惡綁架撕票事件》締造亮眼票房成績的瀨瀨敬久，對於故事中為何要殺人？益田揮之不去的罪惡感是什麼？鈴木身邊的兩位女性會作何感想？等問題提出深沉的扣問，將帶領觀眾一同探討人類充滿謎團的存在價值。

電影故事講述，多年來益田純一（生田斗真 飾）歷經挫折和孤獨，在記者夢碎的同時，認命地到供住宿的小工廠上班，認識了同一天進公司的鈴木秀人（瑛太 飾）。鈴木因為沉默寡言而遭同事疏遠，後來跟同年的益田建立起友誼，也靠著益田的幫助，慢慢融入人群，鈴木因而將益田視為自己最珍貴的朋友。

但在某天，益田的記者前女友因需製作專題報導，請他幫忙調查17年前在故鄉發生的少年犯罪「黑蛇神事件」。益田在調查事件的過程中，發現當年犯下連續兒童虐殺事件的少年犯，其背景特徵竟然與好友鈴木相同。《友罪》將於7月13日在台上映。

關鍵字生田斗真瑛太友罪
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