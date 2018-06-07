傅達仁生前揭密：女主播被迫陪酒、男主播遭美色誘惑

傅達仁這二年受訪時，揭露早期主播競爭激烈，電視台長官有時甚至會要求女主播陪同喝酒應酬。他透露早期只有3家電視台，想登上主播台難上加難，過去總有女主播為搏上位，就算平常滴酒不沾，也必須向職場的「潛規則」低頭，他還首度公開證實：「女主播也是主播啊，當然要『聽話』！譬如有應酬場合，長官說來…喝個酒，原來不會喝的，到了這裡也會喝了。」

前體育主播傅達仁因胰臟癌末期，遭受太多痛苦，選擇在昨（7）日於瑞士接受安樂死，享壽85歲。但也因為這二年他的身體大不如前，似乎已經不介意揭露主播界祕辛，曾經大膽爆料女主播被迫應酬的過程，以及自己在國外播報時的風流韻事。

由於傅達仁過去是當紅明星主播，因此也坦承自己成名之後，會面對各種投懷送抱的誘惑，譬如他某次到國外轉播完球賽，就被粉絲邀請去吃飯，「一位金髮粉絲上去房間，換了一身非常性感的睡衣走出來，還擦了滿身香水…我當時就知道怎麼回事了…我真的是年少風流，但我都是被動的，我不下流。」

但傅達仁也強調：「我一生犯了很多罪，求上帝赦免。」他說，老婆的包容心很大，把他給寵壞了，「以前我覺得自己很了不起，當時有很多粉絲，我很花，還有女朋友，但我娶到好老婆，她肚量大，這一路走來，她的腿都要跑斷了！」而自從信了上帝以後，傅達仁才脫胎換骨徹底改變，變成重視婚姻、家庭的人，人生觀也徹底改變。

傅達仁也直言自己年輕時血氣方剛，因工作與不少台視新聞部老同事，像盛竹如、廖蒼松、章紹曾等結下心結，後來他也因為信主想開了，主動低頭跟人家道歉悔改，才讓過去的仇家變成了朋友。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※