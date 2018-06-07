NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈傅達仁揭密：女主播被長官強迫陪酒許光漢床戰女星　放話尺度不設限8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

傅達仁生前揭密：女主播被迫陪酒、男主播遭美色誘惑

娛樂中心╱台北報導2018/06/08 07:36
▲傅達仁年輕時是當紅主播，投懷送抱的女人多如過江之鯽。（圖／翻攝傅達仁臉書，2018.06.08）
▲傅達仁年輕時是當紅主播，投懷送抱的女人多如過江之鯽。（圖／翻攝傅達仁臉書，2018.06.08）

前體育主播傅達仁因胰臟癌末期，遭受太多痛苦，選擇在昨（7）日於瑞士接受安樂死，享壽85歲。但也因為這二年他的身體大不如前，似乎已經不介意揭露主播界祕辛，曾經大膽爆料女主播被迫應酬的過程，以及自己在國外播報時的風流韻事。

傅達仁這二年受訪時，揭露早期主播競爭激烈，電視台長官有時甚至會要求女主播陪同喝酒應酬。他透露早期只有3家電視台，想登上主播台難上加難，過去總有女主播為搏上位，就算平常滴酒不沾，也必須向職場的「潛規則」低頭，他還首度公開證實：「女主播也是主播啊，當然要『聽話』！譬如有應酬場合，長官說來…喝個酒，原來不會喝的，到了這裡也會喝了。」

由於傅達仁過去是當紅明星主播，因此也坦承自己成名之後，會面對各種投懷送抱的誘惑，譬如他某次到國外轉播完球賽，就被粉絲邀請去吃飯，「一位金髮粉絲上去房間，換了一身非常性感的睡衣走出來，還擦了滿身香水…我當時就知道怎麼回事了…我真的是年少風流，但我都是被動的，我不下流。」

但傅達仁也強調：「我一生犯了很多罪，求上帝赦免。」他說，老婆的包容心很大，把他給寵壞了，「以前我覺得自己很了不起，當時有很多粉絲，我很花，還有女朋友，但我娶到好老婆，她肚量大，這一路走來，她的腿都要跑斷了！」而自從信了上帝以後，傅達仁才脫胎換骨徹底改變，變成重視婚姻、家庭的人，人生觀也徹底改變。

傅達仁也直言自己年輕時血氣方剛，因工作與不少台視新聞部老同事，像盛竹如、廖蒼松、章紹曾等結下心結，後來他也因為信主想開了，主動低頭跟人家道歉悔改，才讓過去的仇家變成了朋友。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字傅達仁安樂死主播
許光漢床戰女星　放話尺度不設限

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan