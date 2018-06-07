川金會若談得好 川普：可能邀金正恩訪白宮

美國北韓過招（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國總統川普今天說，如果他與北韓領導人金正恩的「川金會」談得好，可能邀請金正恩訪問白宮，相反，他也有可能在會談時起身離開，然後重新啟用「最大施壓」的字眼。

川普今天在白宮與日本首相安倍晉三會談，雙方談話時間較原定延長約20分鐘，兩人會後於白宮玫瑰花園召開聯合記者會，川普談到川金會的準備情況，他表達不排除任何可能的立場。

川普說，他期待與金正恩的會面，如果會談良好，美國也願意在未來與北韓關係邁向正常化，甚至邀請金正恩訪美，「也許先造訪白宮」。