美股創高後回檔 台股格局震盪偏多

（中央社記者吳家豪台北8日電）美國科技大廠股票賣壓出籠，那斯達克指數連3天創高後回檔；法人表示，台股量能明顯回溫，盤面類股輪動持續，短線將延續震盪偏多格局，可短打操作強勢題材股。

美國股市今天漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數在連續3天創收盤新高後下挫，終場下跌54.17點，或0.70%，收在7635.07點；道瓊工業指數則因石油相關類股與麥當勞股價走高而上揚，上漲95.02點，或0.38%，收在25241.41點；標準普爾500指數小跌1.98點，或0.07%，收在2770.37點。