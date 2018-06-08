盤前財經大事搶先讀2018年6月8日

股東會：富邦金、國泰金、玉山金、台新金、新光金、東聯、正隆、豐興、大成鋼、為升、廣宇、正崴、大毅、國建、寒舍、彰銀、聯邦銀、日盛金、元富證、康和證、福邦證、彩晶、信邦、禾伸堂、聯詠、雙鴻、碩禾、明基醫、安成藥、光鋐、先豐、遠雄 法說會：亞泥、美時、新日興、亞獅康 - KY 除權息：勝一、雷虎生、九齊、康師傅 - DR

金控雙王獲利激戰！國泰金前 5 月稅後純益冠軍 富邦金奪雙冠王

國泰金 (2882-TW) 昨 (7) 公布自結 5 月稅後純益 51 億元，累計 1-5 月稅後純益 325.5 億元，不但年增 69%，更創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 達 2.57 元，續居金控中的稅後純益冠軍。閱讀全文...

電競產品突圍 宏碁 5 月營收衝 4 年同期新高

宏碁 (2353-TW) 受惠電競產品及 Chromebook 挹注， 5 月自結合併營收為新台幣 187.39 億元，年增 4.31%，寫下 2014 年以來同月新高，也是今年僅次於 3 月的最佳營收表現。閱讀全文...

行動支付嗶出 281 億元 交易金額年翻 6 倍

金管會昨 (7) 日公布最新行動支付交易金額統計，在 Apple Pay 等三大國際支付加持下，截至今年 4 月底，行動支付總金額達 281.3 億元，較去年同期成長 601%，其中，光是三大 Pay 就「嗶」出 175.6 億元，占比 62%。閱讀全文...

避免貿易戰 七國領袖得給川普一條黃金橋 做為下台階

根據 CNBC 分析報導，高頻經濟公司創辦人溫柏格 (Carl Weinberg) 相信，儘管貿易關稅的言論甚囂塵上，但冷靜的官員畢竟仍佔多數。七工業國財政部長週五將在魁北克召開會議，屆時氣氛可能尷尬。閱讀全文...

罰款 + 保證金 14 億美元 美商務部長：已與中興通訊達成協議

根據《彭博社》報導，美國商務部長 Wilbur Ross 昨 (7) 日表示，美方已和中國電信巨頭中興通訊 (ZTE) 達成協議，中興通訊將支付 10 億美元罰款，並於託管帳戶存入 4 億美元。閱讀全文...