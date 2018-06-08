NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會若順利　川普：邀金正恩訪美被提前換下超不爽　陳偉殷飆國罵8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

盤前財經大事搶先讀2018年6月8日

鉅亨網2018/06/08 08:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews
今日操盤前瞻

財政部發布 5 月進出口統計
FII 在上海證券交易所掛牌上市

股東會：富邦金、國泰金、玉山金、台新金、新光金、東聯、正隆、豐興、大成鋼、為升、廣宇、正崴、大毅、國建、寒舍、彰銀、聯邦銀、日盛金、元富證、康和證、福邦證、彩晶、信邦、禾伸堂、聯詠、雙鴻、碩禾、明基醫、安成藥、光鋐、先豐、遠雄
法說會：亞泥、美時、新日興、亞獅康 - KY
除權息：勝一、雷虎生、九齊、康師傅 - DR

金控雙王獲利激戰！國泰金前 5 月稅後純益冠軍 富邦金奪雙冠王

國泰金 (2882-TW) 昨 (7) 公布自結 5 月稅後純益 51 億元，累計 1-5 月稅後純益 325.5 億元，不但年增 69%，更創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 達 2.57 元，續居金控中的稅後純益冠軍。閱讀全文...

電競產品突圍 宏碁 5 月營收衝 4 年同期新高

宏碁 (2353-TW) 受惠電競產品及 Chromebook 挹注， 5 月自結合併營收為新台幣 187.39 億元，年增 4.31%，寫下 2014 年以來同月新高，也是今年僅次於 3 月的最佳營收表現。閱讀全文...

行動支付嗶出 281 億元 交易金額年翻 6 倍

金管會昨 (7) 日公布最新行動支付交易金額統計，在 Apple Pay 等三大國際支付加持下，截至今年 4 月底，行動支付總金額達 281.3 億元，較去年同期成長 601%，其中，光是三大 Pay 就「嗶」出 175.6 億元，占比 62%。閱讀全文...

避免貿易戰 七國領袖得給川普一條黃金橋 做為下台階

根據 CNBC 分析報導，高頻經濟公司創辦人溫柏格 (Carl Weinberg) 相信，儘管貿易關稅的言論甚囂塵上，但冷靜的官員畢竟仍佔多數。七工業國財政部長週五將在魁北克召開會議，屆時氣氛可能尷尬。閱讀全文...

罰款 + 保證金 14 億美元 美商務部長：已與中興通訊達成協議

根據《彭博社》報導，美國商務部長 Wilbur Ross 昨 (7) 日表示，美方已和中國電信巨頭中興通訊 (ZTE) 達成協議，中興通訊將支付 10 億美元罰款，並於託管帳戶存入 4 億美元。閱讀全文...

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中興國泰金川普g7富邦金金控電競宏碁headline
電競產品突圍 宏碁5月營收...臉書軟體漏洞導致用戶私人動...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan