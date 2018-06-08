臉書軟體漏洞導致用戶私人動態訊息變為公開 1400

臉書 (Facebook) (FB-US) 週四 (7 日) 表示，由於一個軟體漏洞，導致約莫 1400 萬名臉書用戶認為他們發佈的動態訊息只限朋友或是小團體觀看，但事實上廣泛大眾卻能看到這些內容。

臉書用戶張貼的動態訊息通常會默認只開放給預選的隱私設定對象，然而自 5 月 18 日至 27 日期間卻有一個軟體漏洞改變了動態訊息的隱私設定，使其開放給一般大眾。

這些動態訊息的隱私設定被改成公開，但是用戶習慣過去默認的隱私設定，一時之間可能沒注意到設定被更動了。