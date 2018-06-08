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中央社

川金會 美國重申只接受朝鮮半島完全非核化

中央社2018/06/08 08:01
中央社 國際 / NOWnews
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美國北韓過招（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國國務卿蓬佩奧今天說，美國總統川普對即將與北韓領導人金正恩會面懷抱希望，但他也重申，朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆」的非核化，是美國能接受的唯一結果。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天陪同川普與日本首相安倍晉三會晤後，於白宮記者室簡報「川金會」的準備情況，他還說，在「川金會」結束後，他將立即飛往南韓，與南韓外長康京和及日本外務大臣河野太郎召開三國外長會議，之後於14日訪問北京，提供相關各方關於「川金會」的最新情況。

川普稍早在與安倍召開聯合記者會時表示，對於「川金會」他不排除任何可能性，甚至表示，若進展順利，還有可能邀請金正恩訪問白宮。不過，蓬佩奧在記者會上則如同打預防針般指出，川普對「川金會」懷抱希望，但在會談期間，川普也會睜大眼睛。

他強調，川普不會接受不好的協議，而美國一再清楚表明過多次，只有朝鮮半島（實現）完全、可驗證且不可逆（CVID）的非核化，才是美國能接受的唯一結果。

他說，川普和金正恩會討論有關北韓的安全保證、打造和平的政權及改善雙邊關係等議題，如果金正恩實現非核化，北韓及北韓人民就有更光明的未來，川普也相信，北韓有這樣的潛力。

他還說，美國認為，雙方人民可以創造一個充滿友誼與合作的未來，而非充滿不信任及恐懼，他相信金正恩對未來發展也抱持同樣的正面看法，雙方也致力於找尋這樣的發展道路，「美國設想也期望這樣的信念是真誠的」。

有記者問蓬佩奧，和金正恩交手過兩次，他是否信任金正恩。對此，他指出，金正恩對於自己準備要做的事情很有能力清楚闡述，金正恩也很清楚美國與北韓需要克服的挑戰，而這也是「川金會」要舉行的原因，讓兩位領導人都有機會表達看法，看看是否能找到共同推動的發展道路，以實現雙方都期望的結果。

對於在目前交涉過程中誰較占上風，蓬佩奧則說，這與誰「占上風」無關，美國歷任政府幾十年來都未準備處理這一棘手問題，而川普政府正試著找到雙方能有共識、且能有具體步驟解決這一挑戰的方法，而不只是拘泥於這些詞彙。

他重申，如果外交手段無法讓朝鮮半島問題朝向正確的方向發展，目前對北韓的相關「措施」會增加，而在整個過程中，美國會與南韓及日本團結一致。（編輯：屈享平）1070608

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