台股盤前－電子股旺季喜迎拉貨潮 再戰11270點前

台股昨 (7) 日最高漲到距前高 11270 點僅差 9 點，主要由股后國巨領軍被動元件，以及鴻海家族引量，終場收在 11251 點，雖然前高上檔有壓，呈現關前震盪，但在外資買超 54 億元達連五買加持下，加上進入下半年電子股旺季，喜迎拉貨潮，今日再戰 11270 點。

股后國巨昨天再登新天價，是大盤上攻主將，而昨天公布的 5 月營收達 63.52 億元，月增率 31.3%，年增率更達 151%，續創歷史新高，光是 4、5 月營收合計達 111.9 億元，就超過今年第 1 季的 110.23 億元。