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港股盤前—輪換買賣勢將持續 估今日恆指反覆整固

鉅亨網2018/06/08 08:19
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今天推介 : 俄鋁（486）

1）在中資金融股及港交所等的帶動下，恆指週四繼續造好，並已接近全日高位收市，上升 253 點或 0.81%，錄六連升。大市成交按日上升約 8.4% 至 1055 億。滬深港通成交金額按日約持平在 121 億，流向方面繼續是淨流出，金額卻大幅上升至 21.3 億。板塊及個股方面，騰訊（700）再升 1%，也是六連升。汽車股在吉利（175）、比亞迪（1211）等的優於預期五月銷售下也造好。平安好醫生（1833）再有劵商報告看好，股價連續兩天上漲約 10%。相反，醫藥股在劵商調低中生制藥（1177）的報告下全線走弱，連帶另一星級板塊教育股也受牽連。做空方面，佔大市成交回落至 10.9%，屬健康水平。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區再上移至 31600-31699，牛証則維持在 30600-30699。

簡評：昨天恆指的升市不難猜，週三道指因金融類別股份而大漲，而恆指成份股中的銀行及保險股佔恆指比重接近 50%，關係顯然易見。在加息週期臨近和板塊大幅落後下，相信金融股的強勢不會是過眼雲煙。值得留意的是，醫藥和教育這兩強勢板塊在昨天轉向，股值高企下基金經理輪換買賣不足為奇，筆者亦覺得這兩板塊還有下調空間，欲買者不用急也。參考了最新的牛熊分佈、美股昨晚表現及工業富聯的 A 股上市或提振內地巿場，大市看似還有力再上，但在兩大會議、議息及週末前，慎防屠熊後有獲利盤湧現。話須如此，筆者看好後市是沒有變化。

2）信報 - 美國商務部長羅斯接受 CNBC 訪問時表示，已與中興通訊（763）達成協議，後者將支付 10 億美元罰金及第三方托管金 4 億美元，並必須在 30 日內更換所有管理層和董事會成員。羅斯又稱，美國至今尚未發現與華為有關的違規行為。

簡評：事件應可告一段落。相關股份如長飛光纖（6869）、摩比（947）、昂納光通信 (877)、普天通信（1720）等等或有炒作。當然，中興也可解決，俄鋁（486）又有何難度？

3）美股週四個別發展，科技股有獲利回吐但銀行股有支持，道指收升 95 點或 0.38%。標指和納指則分別下跌 0.07% 及 0.70%。十年期國債債息下跌至 2.928%。油價則有反彈。港股 ADR 回吐 148 點，相當於恆指 31365 點水平。

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