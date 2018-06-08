NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會若順利　川普：邀金正恩訪美被提前換下超不爽　陳偉殷飆國罵8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台積電建廠照進度 豐興5月營收大增

中央社2018/06/08 08:24
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北8日電）中部鋼筋大廠豐興鋼鐵5月合併營收與自結稅前盈餘均比去年同期大增。豐興透露，台積電照進度在中科及南科建廠，豐興5月大量供應鋼筋，6月夏季電價出貨已有因應方案。

豐興5月合併營收新台幣30.02億元，大幅年增45.78%，累計前5月營收123億6681萬元，年增19.62%；5月合併自結營業利益3億1355萬元，年增76.55%，累計前5月自結營業利益12億9700萬元，年增1%；5月合併自結稅前盈餘3億2140萬元，年增78.33%，累計前5月自結稅前盈餘13億5099萬元，年增3.14%。

豐興鋼鐵表示，台積電在中部和南部科學園區分別建廠，豐興為鋼筋主力供應商之一，按照工程進度出貨相當順利，再加上豐興耗費近27億元在今年初興建完成全新的鋼筋廠，學習曲線進步得非常快，光是5月的產能，就快要達到全產能每月6.5萬公噸到7萬公噸之多。

豐興鋼鐵指出，這座新鋼筋廠採用小鋼胚煉製後直送軋延，不像傳統的小鋼胚要先冷卻後再加溫軋延，省卻大量的時間與能耗，製程比以前更環保。

但從6月到9月為每年例行的夏季電價，豐興的煉鋼廠依照與台電公司的合約，不得在白天尖峰時間大量用電，因此煉鋼只能在離峰時段，小鋼胚的產量不足以應付鋼筋廠軋延所用。

豐興鋼鐵透露，豐興已在今年3月到5月額外備妥一些小鋼胚，以備夏季煉鋼量不足時遞補使用，因此並不會影響台積電建廠供料進度；不過在夏季電價期間仍會安排加熱爐等相關設備的歲修，以備從10月起恢復24小時全能生產。

豐興鋼鐵統計，去年全年銷售小鋼胚、型鋼、棒線鋼、鋼筋等共145.4萬公噸，今年在條線工廠改造完成及新鋼筋工廠投產後，今年全年鋼品銷量將比去年小幅成長。（編輯：楊凱翔）1070608

東森購物進擊 前5月獲利年...屏東加油站群毆案 死亡人...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan