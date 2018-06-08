世衛周邊組織會議 台灣醫界與會人數奪冠

（中央社記者黃雅詩羅馬8日專電）台灣被拒世衛之外，仍持續向外發聲。WHO周邊組織「健康促進醫院國際研討會」6到8日在義大利波隆那舉行大會，台灣270位代表發表論文378篇，與會人數與發表量均全球之冠。
「健康促進醫院」網絡是由世界衛生組織（WHO）在1990年發起，目的是希望改變醫院的定位，從過去被動醫療病患的角色，轉型成主動促進健康的機構，台灣從2006年開始成為正式會員，迄今通過認證的醫院已達163家，數量也是世界第一。
國民健康署署長王英偉7日獲邀在大會主場演講，國健署並在會中申辦一場工作坊，主題是「健康醫院的新定位：以健康識能為導向」。
王英偉接受中央社電話採訪時表示，台灣推動健康醫院成果卓越，部分歐洲國家則還在摸索階段，因此他分享台灣經驗之後，很多歐洲學者專家表達肯定，希望能更深入了解台灣的作法。
王英偉說，台灣成功推動健康醫院，採取的是多管齊下，首先是提高民眾自身參與度，例如讓民眾充分瞭解導致疾病的成因，進而改變飲食作息，另外政府也提供制度面誘因，對績優醫院給予經費獎勵。
王英偉說，台灣科技產業發達，則創造了資訊面的助力，讓政府跟醫療機構可以運用大數據統計資料，快速發現問題癥結，提出相應的對策。
國健署慢性疾病防治組長賈淑麗表示，此次大會中，台灣醫院表現突出、獲獎連連，高雄醫學大學附設醫院獲得大會全球典範獎，臺北醫學大學附設醫院、敏盛綜合醫院、臺灣基督教門諾醫院、台大醫院雲林分院，則分別榮獲全球無菸醫院國際金獎。
賈淑麗說，大會此次選出7位成員組成治理委員會，王英偉獲選為成員之一，顯示台灣推動健康醫院的表現，深獲國際肯定，未來國健署會持續努力，建立台灣實證基礎，持續對國際網絡提供更具體的貢獻。（編輯：屈享平）1070608