世衛周邊組織會議 台灣醫界與會人數奪冠

（中央社記者黃雅詩羅馬8日專電）台灣被拒世衛之外，仍持續向外發聲。WHO周邊組織「健康促進醫院國際研討會」6到8日在義大利波隆那舉行大會，台灣270位代表發表論文378篇，與會人數與發表量均全球之冠。

「健康促進醫院」網絡是由世界衛生組織（WHO）在1990年發起，目的是希望改變醫院的定位，從過去被動醫療病患的角色，轉型成主動促進健康的機構，台灣從2006年開始成為正式會員，迄今通過認證的醫院已達163家，數量也是世界第一。

國民健康署署長王英偉7日獲邀在大會主場演講，國健署並在會中申辦一場工作坊，主題是「健康醫院的新定位：以健康識能為導向」。