NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會若順利　川普：邀金正恩訪美被提前換下超不爽　陳偉殷飆國罵8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世衛周邊組織會議 台灣醫界與會人數奪冠

中央社2018/06/08 08:30
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者黃雅詩羅馬8日專電）台灣被拒世衛之外，仍持續向外發聲。WHO周邊組織「健康促進醫院國際研討會」6到8日在義大利波隆那舉行大會，台灣270位代表發表論文378篇，與會人數與發表量均全球之冠。

「健康促進醫院」網絡是由世界衛生組織（WHO）在1990年發起，目的是希望改變醫院的定位，從過去被動醫療病患的角色，轉型成主動促進健康的機構，台灣從2006年開始成為正式會員，迄今通過認證的醫院已達163家，數量也是世界第一。

國民健康署署長王英偉7日獲邀在大會主場演講，國健署並在會中申辦一場工作坊，主題是「健康醫院的新定位：以健康識能為導向」。

王英偉接受中央社電話採訪時表示，台灣推動健康醫院成果卓越，部分歐洲國家則還在摸索階段，因此他分享台灣經驗之後，很多歐洲學者專家表達肯定，希望能更深入了解台灣的作法。

王英偉說，台灣成功推動健康醫院，採取的是多管齊下，首先是提高民眾自身參與度，例如讓民眾充分瞭解導致疾病的成因，進而改變飲食作息，另外政府也提供制度面誘因，對績優醫院給予經費獎勵。

王英偉說，台灣科技產業發達，則創造了資訊面的助力，讓政府跟醫療機構可以運用大數據統計資料，快速發現問題癥結，提出相應的對策。

國健署慢性疾病防治組長賈淑麗表示，此次大會中，台灣醫院表現突出、獲獎連連，高雄醫學大學附設醫院獲得大會全球典範獎，臺北醫學大學附設醫院、敏盛綜合醫院、臺灣基督教門諾醫院、台大醫院雲林分院，則分別榮獲全球無菸醫院國際金獎。

賈淑麗說，大會此次選出7位成員組成治理委員會，王英偉獲選為成員之一，顯示台灣推動健康醫院的表現，深獲國際肯定，未來國健署會持續努力，建立台灣實證基礎，持續對國際網絡提供更具體的貢獻。（編輯：屈享平）1070608

屏東加油站群毆案 死亡人...南韓加入鐵路合作組織 北韓...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan