南韓加入鐵路合作組織 北韓終於贊同

（中央社記者姜遠珍首爾8日電）南韓媒體報導指出，南韓從2015年起為加入鐵路合作組織（OSJD）全力以赴，卻因正式成員國北韓的反對而多次落空。這次在北韓投下贊成票後，南韓如願以償地成為正式會員國。

南韓「東亞日報」今天在頭版頭條以「南韓加入鐵路合作組織－叩門4次終於成為正式會員」為標題，報導了在南北韓關係回溫的情況下，南韓終於加入OSJD的消息。

報導指出，加入鐵路合作組織需要獲得28個成員國一致同意，但，過去北韓一直投反對票。

今年4月19日在越南峴港市召開的第33屆鐵路合作組織總裁會議上，北韓也投反對票，導致南韓加入組織的議案未能獲得通過。但會上決定將在吉爾吉斯召開的部長級會議上，再次商討韓國加入組織的問題，北韓此次投了贊成票。