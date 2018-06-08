南韓加入鐵路合作組織 北韓終於贊同

（中央社記者姜遠珍首爾8日電）南韓媒體報導指出，南韓從2015年起為加入鐵路合作組織（OSJD）全力以赴，卻因正式成員國北韓的反對而多次落空。這次在北韓投下贊成票後，南韓如願以償地成為正式會員國。
南韓「東亞日報」今天在頭版頭條以「南韓加入鐵路合作組織－叩門4次終於成為正式會員」為標題，報導了在南北韓關係回溫的情況下，南韓終於加入OSJD的消息。
報導指出，加入鐵路合作組織需要獲得28個成員國一致同意，但，過去北韓一直投反對票。
今年4月19日在越南峴港市召開的第33屆鐵路合作組織總裁會議上，北韓也投反對票，導致南韓加入組織的議案未能獲得通過。但會上決定將在吉爾吉斯召開的部長級會議上，再次商討韓國加入組織的問題，北韓此次投了贊成票。
南韓國土交通部7日透露，鐵路合作組織部長級會議當天在吉爾吉斯舉行，會上有關南韓申請加入組織的提案獲得28個正式成員國一致同意，南韓成為鐵路合作組織的正式成員國。
報導指出，鐵路合作組織是1956年成立的國際組織，成員國包括俄羅斯、中國、北韓等東歐和亞洲地區的28個國家，若需要西伯利亞大鐵路（TSR）和中國橫貫鐵路（TCR）等鐵路網則必須加入組織。隨著南韓此次獲得成員國資格，今後可利用西伯利亞大鐵路、中國橫貫鐵路等長達28萬公里的國際鐵路網。
據推測，北韓或考慮到美國北韓高峰會談即將召開之際，南北韓之間形成和解氣氛而做此選擇。
分析認為，南韓加入組織將有利於完成南北韓鐵路連接工作、進軍歐亞大陸鐵路運輸體系等。
南北韓於1日舉行兩韓高階會談，商定將於月底舉行工作會議，討論連接南北韓鐵路和公路的方案。（編輯：屈享平）1070608