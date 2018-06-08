星巴克在美展店太快 自相殘殺傷業績

華爾街日報報導，星巴克（Starbucks）在美國曾連6年締造單季同店營收成長5%以上的傲人成就，但2016年起業績不如市場預期。去年底，星巴克下修長期營收與獲利目標；今年4月，星巴克公布會計年度第2季美國門市客流零成長。

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）全球咖啡連鎖霸主星巴克過去3年在美國開了2000多家新門市，分店量直逼1萬4300家，超越麥當勞。但這並非可喜現象，分析師警告，星巴克門市過量，恐加劇排擠效應。

星巴克迅速展店之際，還面臨多重任務，包括將包裝咖啡事業分銷權賣給雀巢（Nestle）、整合中國的合資事業。在美國，星巴克正設法解決午後客流減少的問題，卻遭遇費城一家門市4月不讓2名黑人借廁所引爆的公關危機。

研究機構桑福德伯恩斯坦（Sanford Bernstein）分析師桑納托（Sara Senatore）指出，星巴克在美國客流成長趨緩，與2014年加速展店同時發生，新門市投資報酬率以業界標準而言仍高，但已走下坡。

星巴克執行董事長舒茲（Howard Schultz）一直倡議積極擴張，多年來強調網購改變消費習慣，賣場客流減少，將衝擊實體零售業。

他的因應方式是開更多門市，但不只是一般分店，而是高檔咖啡店。星巴克先前宣布，將新開20至30家大型Roastery門市，提供稀有且充滿異國風味的咖啡；旗下Reserve品牌最多將開1000家規模較小的分店，同樣走高檔路線。

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）3月在股東年會上表示，過去5年，星巴克在全球新開逾1萬家門市。星巴克4月公布，2018會計年度全球淨增2300家門市的目標不變。

舒茲計劃6月稍晚卸任執行董事長，桑納托認為，星巴克可能會更接受擴張放慢的想法。

其他連鎖餐飲業者也曾遭遇展店太多，同店營收成長衰退的困境，麥當勞（McDonald's）就是其中之一。麥當勞執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）2015年上任後，放慢在美國的展店速度，加上變更菜單和改裝店面，成功重振既有門市業績。（編輯：屈享平） 1070608