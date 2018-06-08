NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會若順利　川普：邀金正恩訪美被提前換下超不爽　陳偉殷飆國罵8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川普政策頻樹敵 本屆G7峰會史上最分歧

中央社2018/06/08 08:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社渥太華7日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天啟程前往加拿大召開峰會，川普的「美國優先」政策帶來全球貿易戰風險，也使外交齟齬深化，讓今年峰會成了G7成立42年來最分歧的一次。

路透社報導，川普為圖重建美國產業，對進口鋼鋁祭出重稅，包括加拿大、日本和歐洲聯盟（EU）等G7重要盟友都遭殃。

川普也揚言要利用國安法規，對進口車比照辦理。此外，他也退出了環境協定，以及阻止伊朗發展核彈的國際協議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前投注心力和川普建立良好私交，如今他表示，其他G7成員國應該保持「禮貌」及工作效率，但也警告「沒有領導人是永久的」，暗示歐盟不會乖乖順從川普。

馬克宏告訴記者：「或許美國總統不在乎今天被孤立，但有需要的話，我們也不介意變成6國。」「因為這6國代表著價值、代表著一個金融市場，最重要的是，代表著當今國際層級的真實力量。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）預期，會間將上演有關貿易的「激辯」，不過日本和義大利等其他G7成員國似乎比較不想挑戰川普。

川普很快就在推特上反擊，直接對加、法兩位領導人喊話，說他們對美國商品徵收「巨額關稅」，也豎了其他貿易壁壘。

川普寫道：「我很期待明天和他們見面。」為期兩天的G7峰會明天在加拿大魁北克（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）揭幕。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070608

南韓加入鐵路合作組織 北韓...星巴克在美展店太快 自相殘...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan