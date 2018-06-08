川普政策頻樹敵 本屆G7峰會史上最分歧

（中央社渥太華7日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天啟程前往加拿大召開峰會，川普的「美國優先」政策帶來全球貿易戰風險，也使外交齟齬深化，讓今年峰會成了G7成立42年來最分歧的一次。

路透社報導，川普為圖重建美國產業，對進口鋼鋁祭出重稅，包括加拿大、日本和歐洲聯盟（EU）等G7重要盟友都遭殃。

川普也揚言要利用國安法規，對進口車比照辦理。此外，他也退出了環境協定，以及阻止伊朗發展核彈的國際協議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前投注心力和川普建立良好私交，如今他表示，其他G7成員國應該保持「禮貌」及工作效率，但也警告「沒有領導人是永久的」，暗示歐盟不會乖乖順從川普。