世足賽Ｃ組分析／法國來勢洶洶　澳洲、丹麥搶老二

法國隊在這次比賽，擺脫了前總教練Laurent Blanc的領導，重建期有了重大突破，2016年歐洲盃，法國隊拿下亞軍，其中「怪童」Kylian Mbappé的突出表現，讓法國隊燃起一絲希望，Adrien Rabiot、Thomas Lemar等年輕好手出現，法國隊現在可是很可怕的球隊。

法國隊在這次世足賽依舊是C組相當被看好的球隊，尤其是Antoine Griezman為首的進攻集團，是否能為法國帶來睽違20年的榮耀，就看主帥Didier Deschamps如何帶領「高盧雄雞軍團」重振聲威。

過去在世界盃，法國隊在1998年奪冠最為人知，2014年巴西世界盃，他們前進8強，最後還是跟雷米金盃擦身而過。

不過法國隊被認為C組最有機會以分組第一晉級的球隊，甚至有望挑戰冠軍。

澳洲隊也是相當被看好有機會在小組賽出線，不過史上最佳成績只有16強，由38歲主將Tim Cahill與隊長Mile Jedinak所率領，Mile Jedinak甚至還在世界盃最後預賽演出帽子戲法，是球隊不可或缺的主力球員。

丹麥隊一直都是不容小覷的球隊之一，歐洲預賽這次先輸給蒙地內哥羅，但主力Christian Eriksen回歸後狀況越來越好，經由最後的預賽才出線，從帶了15年的Morten Per Olsen所接替的主帥Åge Hareide壓力不小，因此丹麥就像是沉睡的雄獅，不知道何時會「暴衝」。

秘魯國家隊在這一組中相對來說戰力較為薄弱，上次打進世界盃已經是1982年了，主帥Ricardo Gareca的組織能力十足，擁有2015年美洲盃得分王Paolo Guerrero率領，小將Renato Tapia、Edison Flores都相當被看好，並且Christian Cueva已經有接班人氣勢，秘魯隊也不好對付。