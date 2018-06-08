川普律師語出爭議：暴風女不可信 因她拍A片

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）聲稱與美國總統川普2006年有過一段情，成人片女星「暴風女丹尼爾斯」今天受到川普律師的言詞攻擊。川普律師朱利安尼說，因丹尼爾斯是色情片演員，所以她講的話不可信。
前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）這段評論，很快受到丹尼爾斯（Stormy Daniels）律師艾維納提（Michael Avenatti）反擊，說朱利安尼是「絕對是一頭豬」。
朱利安尼正在以色列訪問，在一場活動上做出以上評論，之後這段話受到美國電視台的一再報導。
朱利安尼告訴有線電視新聞網（CNN）說：「如果你打算用身體賺錢，你是沒有名譽的。我可能比較老派，我不知道。」
律師艾維納提正受到丹尼爾斯聘雇，代表她打一場撤銷保密協議的官司。艾維納提很快回應了朱利安尼的評論。
艾維納提向CNN表示：「朱利安尼先生講出這種話，絕對是一頭豬。他基本上就是說，成人影片產業或其他情色工作中的女性都不名譽，她們沒資格得到尊重。」
艾維納提說：「總統應該立刻開除（朱利安尼）。」
丹尼爾斯本名柯立福（Stephanie Clifford），曾在哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目上說，與川普在2006年發生沒有防護措施的性關係，5年後當她想要講出這段故事時，在拉斯維加斯的停車場受到一個男人威脅。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070608