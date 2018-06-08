川普律師語出爭議：暴風女不可信 因她拍A片

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）聲稱與美國總統川普2006年有過一段情，成人片女星「暴風女丹尼爾斯」今天受到川普律師的言詞攻擊。川普律師朱利安尼說，因丹尼爾斯是色情片演員，所以她講的話不可信。

前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）這段評論，很快受到丹尼爾斯（Stormy Daniels）律師艾維納提（Michael Avenatti）反擊，說朱利安尼是「絕對是一頭豬」。

朱利安尼正在以色列訪問，在一場活動上做出以上評論，之後這段話受到美國電視台的一再報導。