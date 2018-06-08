和大5月營收衝新高 法人估Q2業績創單季高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結5月合併營收新台幣6.35億元，再創歷史單月新高。法人預估第2季業績可創單季新高。

和大自結5月合併營收6.35億元，較4月6.04億元成長5.1%，比去年同期5.74億元增加10.5%。和大5月合併營收再創歷史單月新高。

和大5月營收創歷史單月新高，公司指出主要受惠大部份客戶需求增加，加上嘉義大埔美廠第一期7條的AI智能化工業4.0生產線優化，良率提升，增加公司營收，另外國際農機大廠需求倍增，客戶往年在公司營收排行10名之外，但今年可望擠進前5大，公司對此客戶訂單仍處於供不應求，積極調整產能。