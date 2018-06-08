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中央社

和大5月營收衝新高 法人估Q2業績創單季高

中央社2018/06/08 09:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結5月合併營收新台幣6.35億元，再創歷史單月新高。法人預估第2季業績可創單季新高。

和大自結5月合併營收6.35億元，較4月6.04億元成長5.1%，比去年同期5.74億元增加10.5%。和大5月合併營收再創歷史單月新高。

和大5月營收創歷史單月新高，公司指出主要受惠大部份客戶需求增加，加上嘉義大埔美廠第一期7條的AI智能化工業4.0生產線優化，良率提升，增加公司營收，另外國際農機大廠需求倍增，客戶往年在公司營收排行10名之外，但今年可望擠進前5大，公司對此客戶訂單仍處於供不應求，積極調整產能。

累計今年前5月和大自結合併營收30.07億元，較去年同期28.4億元成長5.89%，和大前5月營收也創歷史同期新高。

展望第2季，法人預估和大第2季業績可再創歷史單季新高。

展望產能布局，和大指出，嘉義大埔美廠第二期廠房已蓋廠完成，並取得使用執照，原有客戶新專案及新客戶新專案訂單陸續確定，公司現正進行第一期第8條生產線、及第二期6條AI智能化生產線，編號第9條到第14條生產線規劃，準備訂購機械設備，預定在今年12月底、明年3月底兩梯次入廠安裝、定位、試車完成。

展望市場趨勢，近日中國大陸、美國、歐洲汽車大廠，受到政策影響，大舉投入電動車轉型研發，預計今年到2020年間陸續導入量產。

公司表示，中國、美國、歐洲客戶持續來訪和大，合作進度積極，和大將成為中國、美國、歐洲汽車大廠進軍電動車的首選夥伴，未來電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件供應，可望有更多斬獲。（編輯：黃國倫）1070608

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