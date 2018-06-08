NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈詹皇認為韋德留在騎士幫助更大雲林勇伯上陣　萬安演習平順8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

客戶拉貨+新產能開出 和大5月營收創單月新高

鉅亨網2018/06/08 09:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 6.35 億元，月增 5%，年增 10.5%，創單月歷史新高；累計前 5 月合併營收 30.08 億元，年增 5.89%，也創同期新高，隨著新產能持續開出，法人樂觀預期和大第 2 季營收有望達單季新高。

和大說明，5 月營收創高主要受惠於大部份客戶需求均增加，加上嘉義大埔美廠第一期 7 條 AI 智能化工業 4.0 生產線優化，良率提升也推升營收。

另一方面，國際知名農機大廠需求倍增，此客戶往年在和大營收排行 10 名之外，但今年可望擠進前 5 大，和大表示，目前此客戶訂單仍處於供不應求，仍積極調整產能中。

而嘉義大埔美廠第二期廠房已蓋廠完成並取得使用執照，和大現正進行第一期第 8 條生產線和第二期的 6 條 AI 智能化生產線規劃，準備訂購機械設備，預定在今年底，明 (2019) 年 3 月底 2 梯次入廠安裝、定位和試車完成。

展望後市，和大樂觀看待並指出，由於中國、美國和歐洲知名汽車大廠大舉投入電動車的轉型研發，並預計於至 2020 年間陸續導入量產，客戶來訪絡繹不絕，與和大合作進度積極，將成為多家知名汽車大廠進軍電動車的首選夥伴，未來電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件的供應將大有斬獲。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字電動車概念股特斯拉概念股和大營收創新高headline
港股盤前—輪換買賣勢將持續...工業富聯正式掛牌 上漲44...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan