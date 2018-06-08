安力-KY 11日起競拍 底價每股25元

（中央社記者吳家豪台北8日電）散熱機構件廠安力-KY配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，公開承銷4325張，其中3459張採競價拍賣，競拍期間為6月11日至13日，競拍底價每股新台幣25元。
安力新股競價拍賣每標單最低為一張，投標數量以一張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過497張，預計6月15日開標，7月初正式掛牌上櫃。
安力日前股東會通過2017年配發現金股利，若以上櫃後掛牌股本計算，本次競拍得標者每股可配發現金股利近2元。
安力今天公布5月合併營收達1.36億元，年增43.69%；累計今年1至5月合併營收5.19億元，年減0.27%。
安力客戶高達9成為國內外上市櫃業者，風扇客戶包括日本Nidec、建準、台達電；散熱模組客戶包括古河、超眾、雙鴻、力致等，也藉此間接打入美系筆電大廠供應鏈，營收貢獻逐年穩定成長，2017年美系筆電大廠占安力營收比重達4成以上。
受惠今年美系大廠筆電新機種上市，其營收貢獻可望突破50%，並讓安力保有優於同業的毛利率，獲利有望隨拉貨潮逐季成長。
安力2016年與2017年合併營收分別為13.99億元、13.98億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.8元、2.25元。2018年首季合併營收2.84億元，毛利率達3成，表現優於同業。（編輯：李信寬）1070608