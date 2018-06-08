安力-KY 11日起競拍 底價每股25元

（中央社記者吳家豪台北8日電）散熱機構件廠安力-KY配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，公開承銷4325張，其中3459張採競價拍賣，競拍期間為6月11日至13日，競拍底價每股新台幣25元。

安力新股競價拍賣每標單最低為一張，投標數量以一張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過497張，預計6月15日開標，7月初正式掛牌上櫃。

安力日前股東會通過2017年配發現金股利，若以上櫃後掛牌股本計算，本次競拍得標者每股可配發現金股利近2元。

安力今天公布5月合併營收達1.36億元，年增43.69%；累計今年1至5月合併營收5.19億元，年減0.27%。