禾伸堂董座樂觀看前景 股東會通過配息5.3元

唐錦榮表示，被動元件去年到未來都是優秀的時光，去年是禾伸堂策略轉型成績亮眼的一年，不斷調整產品組合，提高被動元件營收比重，減少低毛利產品銷售。

禾伸堂董事長唐錦榮指出，電子產業從去年和前年開始有大變化，新的電子時代從前年到去年開始醞釀，公司早先布局，今年開始可逐步享受成果。

禾伸堂自製產品主要以積層陶瓷電容（MLCC）與LED陶瓷散熱基板為主。唐錦榮指出，MLCC一直是以開發利基型產品為主，深耕高階應用市場，去年在車用、工控及通訊市場有顯著銷售成績。

唐錦榮指出，MLCC以往是由日系大廠主導，近期環境改變造成供需失衡。他表示，公司在MLCC從材料到粉末深耕布局，未來持續深耕包括人工智慧、汽車電子、工業4.0等高階產品應用，對於未來發展樂觀看待。

展望今年，唐錦榮表示，禾伸堂持續投入研發高階產品及技術，今年看到良好成果，之後將繼續堅持，突破創新，提高研發規模與生產能力，擴大高階利基型產品市場滲透率。

禾伸堂去年合併營收新台幣131.09億元，去年全年毛利率18.5%，較前年增加4個百分點，去年歸屬母公司淨利8.79億元，較前年成長74%，去年每股稅後純益4.4元，減資後股本計算每股稅後純益5.56元。（編輯：林沂鋒）1070608