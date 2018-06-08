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台新金董事改選登場　出席率逾93%　吳東亮籲股東支持

記者顏真真／台北報導2018/06/08 10:32
▲台新金控2018年6月8日召開股東會，並進行董事改選。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.8）
▲台新金控2018年6月8日召開股東會，並進行董事改選。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.8）

台新金控今（8）日舉行股東會，並進行董事改選，台新金力拚7席全拿，寶佳則坐1搶2，由於股東出席踴躍，出席率93.27%，現場坐位不夠，還沒開會就有股東表達不滿，直言「股東是老闆，還要罰站?」，揚言要在會中提案。之後進行承認事項盈餘分派案表決時，因監票員擋住，遭股東質疑計票不夠公開，台新金總經理林維俊回應，「全程都有錄影依公司法辦理，請不要鬧場干擾計票」，隨後要求監票人員站開，攝影機對著計票處，股東才未再質疑。

台新金董事長吳東亮致詞時則表示，去年國內、外經濟持續好轉，在股東及全體董事、員工努力下，核心業務都有穩健成長，並持續擴展證券版圖，去（2017）年8月與大眾證合併，海外布局及金融科技創新及公司治理精進亦有具體成效，海外布局除香港、新加坡、東京及布里斯本分行之外，目前也正向越南當地申請隆安分行中，要提供客戶優質跨國金融服務。

此外，吳東亮說，2017年全年稅後盈餘131億元，年成長14.6%，每股稅後盈餘1.15元，將配發現金股利0.54元、股票股利0.44元，合計配發0.98元股利，要與股東共享獲利成果，也請股東支持今年股東會討論議案。

隨後寶佳也提問有關台新金資本適足率、雙重槓桿比率、法遵及數位金融發展等議題。台新金總經理林維俊回應強調，台新資本適足率和雙重槓桿比率113%適中，而國外分行目前沒有任何意外，代表台新金重視法遵，會繼續保持下去。

至於是否到大陸設分行？林維俊表示，台新金對大陸市場當然很有興趣，只是受限OECD（經濟合作暨發展組織）規定，短期內無法登陸，但等台新銀行東京分行成立分行滿5年，就可去大陸申請設立分行。

台新銀行總經理尚瑞強也說明，因應數位金融發展，台新銀行致力分行轉型，但現行台新101家分行，還不到理想服務全體客戶的分行數，因此，現階段不會對員工工作權產生影響。

台新金今年董事改選，因寶佳全力爭取進入董事會，成為市場焦點，股東會開會前雙方即針鋒相對，並不斷隔空交火，甚至寶佳還到台新金法說會踢館，而台新金則縮減董事應選席次，從9席降至7席，拉高寶佳集團當選董事門檻。

而根據台新金公布的前10大股東，寶佳集團持股7.11%是最大股東，第4大股東則是寶佳關係戶源通投資，兩者合計持股台新金9.08%，還有其餘林家以自然人身分持有的0.87%，合計達9.95%。

據了解，雖然根據目前電子投票的情況，台新金獲得多數外資支持，但由於寶佳之前連發出3封公開信喊話，爭取其他法人及散戶約32％的選票，因此台新金也不敢掉以輕心，而寶佳在配票上也高度警戒，力保1席上壘。


 

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