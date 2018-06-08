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畢業生逾9成擬投入職場 期待薪資31K

中央社2018/06/08 10:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北8日電）6月畢業季，職場又將迎來新鮮人。人力調查顯示，今年有超過9成應屆畢業生擬投入職場，平均估36天找到工作，期待薪資降至新台幣3萬1103元，與勞動部公布的2萬7055元差距拉近。

根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人當中，高達92.42%的人計畫畢業後立即投入就業市場，和去年同期的85.25%相比，計畫投入職場的比例成長7.17個百分點；在計劃求職的畢業生當中，有71.77%已經啟動求職計畫，開始投遞履歷。

調查也發現，在準備投入職場的畢業生當中，有10.25%認為在畢業前就可以找到工作，其中57.73%預計1個月內就能找到工作，只有6.78%認為要花3個月以上才能找到工作。

平均來看，有意投入職場的畢業生預計36天可以找到工作，比去年的2.4個月，少了約1個月，顯示今年新鮮人的就業信心比去年樂觀。

調查發現，新鮮人最想投入的行業以資訊或科技的24.92%居冠，其次是以泛金融業為主的工商業服務，占比14.98%，以及民生或服務業的11.36%。

至於新鮮人對於第一份正職工作的薪資期待值，有39.59%的新鮮人期待薪資落在2萬5001到3萬元，另外有29.50%的新鮮人期待薪資在3萬1元到3萬5000元間，有意求職的新鮮人平均期待薪資為3萬1103元，低於去年的3萬2265元，減少1162元，與勞動部公布新鮮人平均薪資2萬7055元的差距拉近。

當進一步詢問新鮮人是否需要償還學貸、房貸或車貸等負債時，結果發現有38.36%的新鮮人背負沉重負擔，平均每個月要償還9003元。若以勞動部公布新鮮人平均薪資2萬7055元計算，新鮮人等於每個月有33.24%、近1/3的薪水要貢獻給貸款，每個月只剩下1萬8052元的收入可以自由支配。

1111人力銀行「2018新鮮人求職現況」調查，針對應屆畢業生進行立意抽樣調查，調查時間民國107年5月24日至6月7日，總計回收共1138份。（編輯：張良知）1070608

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