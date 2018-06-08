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日本第一季GDP萎縮0.6% 再度跌入衰退

鉅亨網2018/06/08 10:15
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日本內閣府在 8 日公佈第 1 季 GDP 數字，數據顯示第 1 季經季節調整後的 GDP 年率收縮 0.6%，與初步估計相同，但高於經濟學家預測的 0.4%，如果 4 月至 6 月成長持續疲弱，日本經濟恐陷入衰退。

第 1 季的收縮表示著延續 8 季的經濟增長結束，此為日本 1980 年代泡沫經濟以來最長的擴張時期。日本經通膨調整的實質 GDP 成長率維持季減 0.2% 不變，主要由於個人消費支出的減緩抵銷資本支出的增加。

日本內閣府8日公佈第一季GDP數字
日本內閣府 8 日公佈第一季 GDP 數字 (資料來源: 日本內閣府)

與上一季相比，占日本 GDP 一半以上的個人消費支出在 1 月至 3 月下滑 0.1%，劣於初步估計值的不變情況。稍早於 4 月公佈的家庭支出和工業產出數據亦呈現疲弱狀態，而私人消費的下降，加劇市場對經濟的擔憂。

企業的資本支出季增 0.3%，高於經濟學家估計值的 0.2%，以及優於日本政府的初步估計值季減 0.1%。淨出口對 GDP 貢獻 0.1%，與估值相同。

經濟學家提出警告，若 5 月和 6 月公佈的經濟指標沒有呈現改善狀態，則連續兩季出現技術性衰退的風險將會增加

日本國內需求的疲弱，使得該國經濟更加依賴外國需求，但美國政府實施貿易保護政策，使得日本貿易正面臨風險。數據顯示，4 月份日本的經常帳戶盈餘為 1.8 兆日元 (約 164 億美元)。

日本 GDP 數字疲弱，未能替日經 225 指數提供支撐，8 日開盤走跌，截至早上 10 點，該指數在前一天收盤水平 22823 點附近徘徊。

日經225指數8日早盤走勢
日經 225 指數 8 日早盤走勢 

日圓兌美元則呈現稍微走跌，8 日早上報 1 美元兌 109.77 日圓。

美元對日圓走勢
美元兌日圓走勢 (資料來源: investing.com)
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