李進勇親自拍宣導短片　雲林萬安演習平順

本次演習斗六地區規劃圓環地球村美日韓語補習班演練疏散避難及災害搶救、救護傷患；桂賓藥局演練救護傷患；雲林農田水利會大樓演練疏散避難、視導民防團及防空疏散避難處所，驗證本縣民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散、災害搶救與傷患救護之作為與效能，由於演練過程逼真、圓滿平順，更深獲副統裁官黃意誠少將的高度肯定及讚許。



▲搶救演練。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.07)

同時今年雲林縣首創由身兼民防總隊指揮官的李進勇親自上場宣導，這也創下第1次由地方首長拍攝萬安演習宣導短片的紀錄，李進勇特別錄製國、台語溫馨宣導短片，提醒民眾務必遵守演習相關規定，並在警報發放後配合警察、憲兵及民防人員的引導，實施人車疏散避難，並關閉燈火電源及配合交通管制等措施，共同來讓演習過程圓滿順利。

另外，這次的演練項目也首度增加「空中威脅告警系統」測試，模擬飛彈來襲的避難措施。針對這項測試，於7日在中部地區（苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣）執行系統功能驗證。於區域測試時，會因基地台涵蓋率影響、電子訊號游離現象的限制，影響部分區域的接收速度與範圍，非演習區域的民眾，如果接收到訊息時請切勿恐慌。

最後，李進勇也表示面對兩岸關係及國際現勢的詭譎多變，更凸顯全民國防之重要性，也唯有深化國人全民防空意識，配合實施「萬安演習」的狀況演練，方能提醒民眾居安思危，達成「安居樂業」之最終目的。



▲防空疏散避難演練。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.07)