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中央社

台北機廠 鄭麗君：打造亞洲第一鐵道博物館

中央社2018/06/08 10:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北8日電）文化部長鄭麗君今天在廣播節目裡談台灣文化軟實力，她預告明天文化部、交通部將在台北機廠簽署「藍寶寶維修合作計畫」，宣示要打造亞洲第一鐵道博物館。

鄭麗君今天上午接受寶島聯播網「超級報報」主持人簡余晏訪問，談論台灣文化軟實力，提及文化部正在進行的台北機廠活化轉型鐵道博物館、文化內容策進院、國家語言發展法等政策。

明天是鐵路節，鄭麗君也宣告文化部將與交通部簽署「藍寶寶維修合作計畫」，交通部台灣鐵路管理局將編號DR2102號、DR2203號、DR2303號、DR2404號四輛具歷史意義、碩果僅存的「藍寶寶」，陸續由台東機務段載運進駐台北機廠。

「藍寶寶」是早期鐵路支線經常可以看到一節或兩節藍色車廂的客車，DR就是柴油客車，不需要機車頭牽引就有動力，在導演侯孝賢電影「戀戀風塵」就曾出現過。

明天也將「藍寶寶」移回台北機廠起動修復，鄭麗君表示，修復合作計畫不只是一個工程，最重要還是軟體合作，預計2020年完成鐵道部園區，要打造亞洲第一鐵道博物館。

提到從影視產業打造台流風，鄭麗君表示，預計6月中要送立院臨時會通過的「文化內容策進院」條例，透過前瞻計畫新台幣41.8億元，以及國發基金100億的投融資計畫，希望扮演點火角色，催生民間動能。

談到從政以來，工作上的成就感從何而來？鄭麗君說，「台灣每一個時代都有自己的文化活動，當我做了一些事，例如國家語言發展法，能夠得到社會的共鳴」，大家都說這個很重要很好的時候，她會覺得很開心。

鄭麗君也趁著節目訪問，送給時下年輕人一句話，「政治是一個可以追求理想的工作」，希望年輕一代願意投入政治工作，實現心目中的理想。（編輯：黃于）1070608

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