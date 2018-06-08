NBA／詹姆斯談擊敗勇士　「集體心智是關鍵」

騎士隊在總冠軍戰目前以3敗落後，在2016年夏天，「KD」Kevin Durant加盟勇士隊後，騎士在「勇騎大戰」中只拿下1勝7敗。關於擊敗勇士的這項任務，詹姆斯說：「每個人都想盡辦法，要如何集結一群人才以及他們的心智，才能和勇士隊互相抗衡、才有辦法贏得總冠軍。」

當詹姆斯(LeBron James)2010年加入邁阿密熱火起，便開啟了NBA「超級強隊」時代，他認為金州勇士有著眾多人才，要打敗他們，就必須有能互相匹敵的「籃球智商」。詹姆斯說：「想要贏球，除了要有天賦，也要非常聰明，我們都是NBA球員，知道要如何把球投進籃框，但有誰可以做到全場思考？」

詹姆斯表示：「早期Curry受到傷勢影響時，勇士隊選進了 Draymond Green和Klay Thompson，在這樣的陣容下，還延攬KD進來。他們在2015年贏得冠軍，我們在隔年擊敗他們，那是最棒的的球季，也許他們是我對過最強的球隊，因為他們單季拿下73勝9敗，可是卻在這樣的戰績下，還補進NBA最強球員之一的KD。」

面對勇士隊堅強的陣容，詹姆斯說：「我們隊上也有許多天才，畢竟我們都贏過這麼多比賽，所以還有什麼是我們應該做的？我們必續投更多籃嗎？還是我們在比賽中需多更多思考？」

而值得注意的是，今年也是詹姆斯與騎士合約最後一年，他有可能在今年7月成為自由球員。他未來動向，也是NBA所有球隊的關注焦點。