廣編／經國大道【瑜璟芳華】水岸藝邸優雅登場

【瑜璟芳華】座落經國路首席區位，下樓1分鐘欣然優享水岸之綠、開車5分鐘輕取國道一號，30分鐘北北桃生活圈執掌己手；經國路軸線上不僅有雙家樂福商圈、經國國中、敏盛醫院滿足全家需求的生活機能，綿延15公里的南崁溪河岸公園，夾岸盎然花草綠意點綴家人的富麗休閒生活；也可輕鬆品味桃園展演中心優雅舒適的藝文生活，與未來桃園圖書館總館落成後將帶來的影城、商城、文創據點，迎接桃園最繽紛的都會生活。

桃園市中心以兩條30米寬闊大道中正路、經國路比肩為軸，兩條大道夾覆的「泛中正藝文特區」範圍內，百坪美寓、新古典大宅多不勝數，各式豪宅百家爭鳴；亦有建案選擇反其道而行，如水岸藝邸【瑜璟芳華】就不與動輒三、四千萬的大坪數建案爭鋒，以恰如其分的中坪數空間規劃壓低總價於市中心的千萬範圍，卻能保持豪宅質感的建築設計理念，打開房市新藍海，一推出就獲得桃園、雙北換屋族群熱烈迴響。

走近建築，臨路退縮6米街廓透過寬闊空間感表現悠閒氛圍，而細觀建築外觀，不只是藝文特區絕無僅有，論全桃園也是稀世珍有，建築由名聲享譽兩岸的「崗石藝術大師」林定三大師親自操刀，巧融其神性建築脈絡與經典巴洛克風格，精雕細琢出讓人一見難忘的神話宅邸；以代表「智慧」的貓頭鷹作為建築精神象徵，85座典雅家徽為全家風雅守望，並搭配象徵平安的黃岑、代表美學的女神維納斯金雕，凸顯矜貴價值；靈活運用豐富線條與浮雕，在花崗石面上創造獨特舞動韻律，再搭配獨一無二的燈光計畫，入夜後成為經國大道上最耀眼的城市藝術品！

走入建築中，挑高7米的迎賓雙大廳，與名貴壁毯、蝴蝶蘭花紋壁飾首先恭迎主人返家，藏身其後的是庭院綠地與拜占庭式穹頂，將自然光納入建築思維，採鏤空雕花設計，當燦爛陽光灑下，如置身幻境般的疏落樹影，光影與建築之美如詩如畫。而房型則規劃四十八席47、54坪典藏席次，大2房、3房、4房可由主人需求靈活運用，空間兼具美學與實用價值。

【瑜璟芳華】外有強大精采地段、華麗工藝外觀，內有實華坪數規劃與縝密建築理念，內外兼具的建築實力完美結合，自然在北客南遷比例最高的經國路上，獲得許多換屋族群的青眼有加，讓回家重新神聖，請由入住【瑜璟芳華】開始！