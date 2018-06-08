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用行動守護海洋資源　新北1200名學童參與淨灘

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/08 10:59
▲新北市學生不畏艷陽，全副武裝努力撿拾沙灘上的廢棄物與垃圾，用實際行動守護海洋資源。（圖／新北市教育局提供）
▲新北市學生不畏艷陽，全副武裝努力撿拾沙灘上的廢棄物與垃圾，用實際行動守護海洋資源。（圖／新北市教育局提供）

6月8日為世界海洋日，新北市30所藍星海洋教育重點學校，共有約1,200位學生實地參與海岸廢棄物的清理，用實際行動守護海洋資源。

配合教育部6月4日至8日世界海洋教育週，新北市辦理三場次聯合淨灘服務學習課程，淨灘共分為三組，由福隆國小帶領的鹽寮海灘組、竹圍國小帶領富貴角海岸組，以及石門國小帶領的石門洞海岸組，活動包括行前指導環境保育知能、淨灘行動及海漂物分類，並與ICC國際淨灘行動聯結，將海漂垃圾統計數據統計上傳，做為國際海洋垃圾研究與分析之用，學生都不畏艷陽，全副武裝努力撿拾沙灘上的廢棄物與垃圾，共同維護海洋生態環境。

和美國小學生楊苡芩說，家裡住在海邊，每天看著瓶罐隨著潮水漂來漂去，覺得既不好看，也為水裡的魚蝦感到心疼，她希望大家一起為地球盡一份心力，少用塑膠製品，讓海洋永遠乾淨美麗。

新北市教育局劉美蘭科長表示，6月8日為世界海洋日，新北市擁有全台灣最長的海岸線，守護海洋責無旁貸，教育局結合臨海、山林及市區學校組成藍星學校策略聯盟，帶領孩子從自身行動中學習愛護海洋，也呼籲社會大眾一起保育、守護海洋。

新北市海洋教育資源中心許恒禎校長表示，聯合淨灘活動實施前，學校擬定淨灘教學計畫，讓學生瞭解淨灘意義與目的，再實際親自體驗淨灘服務學習，最後教師帶領學童分享淨灘心得與回饋，萌發學童愛護海洋之素養，進一步培養維護海洋環境之使命。

關鍵字世界海洋日淨灘藍星學校新北市
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