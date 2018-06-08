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部落客穿和服玩京都　聞陸客一句話「當場噁心到想吐」

生活中心／綜合報導2018/06/08 10:59
▲中國大陸一名部落客李玖肆穿和服玩京都時，聽見後方兩名陌生大陸男子，竟以中文說出要抓穿和服的女性強姦，當場感到噁心想吐。（圖／翻攝自微博）
▲中國大陸一名部落客李玖肆穿和服玩京都時，聽見後方兩名陌生大陸男子，竟以中文說出要抓穿和服的女性強姦，當場感到噁心想吐。（圖／翻攝自微博）

出國旅遊聽見這種話，你做何感想？中國大陸一名部落客李玖肆，日前與男友赴日旅遊，造訪京都時換上和服四處拍照，卻在途中聽見背後兩名陌生的大陸男子，以中文說出「看這些老穿和服的，逮兩個強姦了她們跑都跑不掉哈哈哈哈……」讓李玖肆當場「噁心到想吐」，近日她將此經歷 PO 網後卻引發網友論戰。

李玖肆在個人微博中表示，在京都看見許多穿和服的女孩往景點走，她也是其中一名，不過，當她開心穿和服踩點時，卻突然聽見後方有兩名中年男子在用中文大聲聊天，雖不確定是哪地方的口音「但確實來自厲害了我的國」，兩名男子似乎以為周遭沒人懂中文，脫口竟說「看這些老穿和服的，逮兩個強姦了她們跑都跑不掉哈哈哈哈……」。


▲中國大陸一名部落客李玖肆將在京都遊玩時的經歷寫下PO網，掀起網友熱議。（圖／翻攝自微博）

聽見這樣的話語，讓李玖肆傻住「當場噁心到想吐，從腳趾到頭頂感到丟人透了。」貼文一出，許多網友看完後紛紛回應「除了那點事，他們嘴裡也說不出什麼好話了」、「真噁心！去他 X 的」痛批兩名男子沒素質。

但也有不少網友認為「這種人每個國家都有，但我個人認為沒必要上升到國家」 、「吃的國家的穿的國家的，還有臉在這裡罵，有本事滾出中國」，認為李玖肆不應攻擊自己國家民眾，對此，李玖肆也回應「在大庭廣眾之下大聲討論出來，我只見過這一個」。

關鍵字部落客和服京都強姦噁心陸客
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