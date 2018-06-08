部落客穿和服玩京都　聞陸客一句話「當場噁心到想吐」

出國旅遊聽見這種話，你做何感想？中國大陸一名部落客李玖肆，日前與男友赴日旅遊，造訪京都時換上和服四處拍照，卻在途中聽見背後兩名陌生的大陸男子，以中文說出「看這些老穿和服的，逮兩個強姦了她們跑都跑不掉哈哈哈哈……」讓李玖肆當場「噁心到想吐」，近日她將此經歷 PO 網後卻引發網友論戰。

李玖肆在個人微博中表示，在京都看見許多穿和服的女孩往景點走，她也是其中一名，不過，當她開心穿和服踩點時，卻突然聽見後方有兩名中年男子在用中文大聲聊天，雖不確定是哪地方的口音「但確實來自厲害了我的國」，兩名男子似乎以為周遭沒人懂中文，脫口竟說「看這些老穿和服的，逮兩個強姦了她們跑都跑不掉哈哈哈哈……」。