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中央社

巴西深海鹽層石油開採區塊 拍賣成交

中央社2018/06/08 10:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）今天巴西舉行新梯次深海鹽層石油四個開採區塊的拍賣會，其中三個區塊成交，為聯邦政府增加巴西幣31.5億元的收入（約新台幣240億元）。

國營巴西石油公司（Petrobras）雖然在兩個開採區塊的投標拍賣中輸給外國石油公司，但行使了法律保證的優先權，決定以30%的股份加入奪標合會。

巴西國家石油管理局（ANP）估計，拍賣成交的三個開採區塊，將產生巴西幣7.38億元的投資。

除了巴西石油公司，組成奪標合會的外國公司包括挪威國家石油公司（Statoil）、美國埃克森美孚公司（ExxonMobil）、葡萄牙石油公司（Petrogal）、英國石油公司（BP Energy）、荷蘭皇家殼牌集團（Shell）和美國雪佛龍公司（Chevron）。

這是採取生產分享制度的深海鹽層石油開採區塊第三次拍賣會。根據這種模式，將由在未來生產中向巴西政府提供最大超額比例（指扣除運營成本和投資後剩餘的石油或天然氣的產量）的公司奪標。

今次參加競標合會的出價與上一次的拍賣會一樣，遠高於政府在招標文件中提出四個區塊的最低比例：Uirapuru（22.18%），Dois Irmaos（16.43%），TresMarias（8.32%），Itaimbexinho（7.07%）。

在出現爭奪的Tres Marias和Uirapuru兩個區塊，奪標公司分別提供了75.49%和49.95%的超額產量比例。

國家石油管理局長歐多尼（Decio Oddone）表示，巴西三級政府的收入將比最初預期的增加巴西幣400億元。

為安撫市場，歐多尼也在拍賣會重申，雖然決定召開公眾諮詢，討論燃油價格調整轉移的周期，但巴西燃料價格的形成將維持自由模式，政府不會干預石油和天然氣市場。（編輯：屈享平）1070608

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