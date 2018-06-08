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政治

新加坡川金會　大陸考慮派軍機為金正恩專機護航

記者呂炯昌／綜合報導2018/06/08 11:50
▲北韓領導人金正恩 IL-62M 「蒼鷹一號」專機。（圖／北韓勞動新聞）
▲北韓領導人金正恩 IL-62M 「蒼鷹一號」專機。（圖／北韓勞動新聞）

北韓領導人金正恩與美國總統川普將於 12 日在新加坡舉行眾所矚目的川金會，根據南韓媒體報導，考量到金正恩專機老舊，他搭乘的專機可能在福建省福州加油和做機體安檢，解放軍也將派出戰機護衛。

根據韓聯社報導，川普將於 10 日或 11 日乘坐由 747-200B 客機改裝的「空軍一號」專機抵達新加坡，之後換乘綽號為「野獸」的總統專車前往聖淘沙的嘉佩樂酒店。

金正恩有可能乘坐 IL-62M 改裝的「蒼鷹一號」專機來到新加坡。該專機最長飛行距離約為 1 萬公里，從平壤到新加坡的距離約為 4700 公里，「蒼鷹一號」的續航能力可以在不需落地加油的情況下完成飛行任務。

但是考量到「蒼鷹一號」1995年出廠的客機，為求安全起見，金正恩專機可能會在福建省福州落地加油，並做機體安檢，同時飛機進入中國大陸領空後，解放軍將派出戰機伴飛護航。

IL-62 為前蘇聯伊留申設計局在 1960 年代初期研發的一款 4 發動機窄體客機，最初設計用途為不著陸從莫斯科飛往紐約。IL-62 外形類似麥克唐納道格拉斯(1997年被波音公司合併)的 MD80 系列客機，最顯著的特點是採用 T 型尾翼，後機身左右兩側各並排安排兩具發動機。由於機尾安裝發動機的位置影響，採用高平尾布局，增加了垂直尾翼結構的複雜性和重量。

IL-62 最多可搭載195人。除前蘇聯外，獲得許多第三世界與共產國家使用，包括烏克蘭、北韓、大陸、埃及、捷克、東德、印度、匈牙利、莫三比克、利比亞等國航空公司使用。

關鍵字金正恩空軍一號川金會北韓il-62m
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