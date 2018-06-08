新加坡川金會　大陸考慮派軍機為金正恩專機護航

北韓領導人金正恩與美國總統川普將於 12 日在新加坡舉行眾所矚目的川金會，根據南韓媒體報導，考量到金正恩專機老舊，他搭乘的專機可能在福建省福州加油和做機體安檢，解放軍也將派出戰機護衛。

根據韓聯社報導，川普將於 10 日或 11 日乘坐由 747-200B 客機改裝的「空軍一號」專機抵達新加坡，之後換乘綽號為「野獸」的總統專車前往聖淘沙的嘉佩樂酒店。

金正恩有可能乘坐 IL-62M 改裝的「蒼鷹一號」專機來到新加坡。該專機最長飛行距離約為 1 萬公里，從平壤到新加坡的距離約為 4700 公里，「蒼鷹一號」的續航能力可以在不需落地加油的情況下完成飛行任務。